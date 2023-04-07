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保加利亚议会选举结果揭晓

2023年04月07日08:34 | 来源：新华网
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新华社索非亚4月6日电（记者林浩）保加利亚中央选举委员会6日公布国民议会选举结果，前执政党保加利亚公民党所在政党联盟获得国民议会240个席位中的69席，将获得组阁权。

根据保中央选举委员会公布的数据，除保加利亚公民党所在政党联盟外，还有5个政党或政党联盟进入议会。其中，“我们继续变革”所在政党联盟获得64席，复兴党获得37席，“争取权利和自由运动”获得36席，保加利亚社会党所在政党联盟获得23席，“有这样一个民族”党获得11席。

根据宪法，保加利亚总统拉德夫将任命议会第一大党提名的候任总理组建内阁，新内阁需要获得议会半数以上支持。

本月2日举行的国民议会选举是保加利亚两年来举行的第五次议会选举。保加利亚曾于2021年4月和7月举行过两次议会选举，但具备组阁资格的政党或政党联盟均未能成功组阁。2021年11月再度举行议会选举，前总理佩特科夫领导的“我们继续变革”联盟获得组阁权并成功组阁。2022年6月，保议会通过对佩特科夫政府的不信任动议，同年10月保再次举行议会选举但未能成功组阁。

保加利亚议会实行一院制，每4年举行一次选举，获得超过4%选票的政党或政党联盟可进入议会，获得半数以上席位的政党可单独组阁。

(责编：刘叶婷、崔越)

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