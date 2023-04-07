■ 王 平

中国台湾地区领导人蔡英文近日以“过境”之名窜美，并与美国国会众议长麦卡锡会面，此举遭到海内外中华儿女的坚决反对和同声谴责。台美勾连挑衅的背后，打的是“倚美谋独”的算盘，包藏的是“以台制华”的祸心，但无论他们怎么勾连折腾，这种逆历史潮流而动的图谋注定将以失败告终。

蔡英文此行，表面上以台湾在中美洲的所谓“邦交国”为目的地，重头戏却是“过境”美国。所谓“过境”，不是老老实实在机场或宾馆待着，而是四处活动，以各种名目同美国政府官员、国会议员接触。在公开演讲时，蔡英文肆意渲染所谓的“大陆威胁”，呼吁美国“协助台湾参与国际组织”，制造“一中一台”“两个中国”，凡此种种，充分暴露其此行“倚美谋独”“媚美卖台”本质。

台湾地区领导人每次大费周章“过境”美国，总要挖空心思跟一些美国政治人物见面，引以为“成绩”和“面子”。其用意，除了造成台美官方往来事实，谋求美国反华势力支持，也是在岛内营造民进党“抱上美国大腿”印象，巩固绿营基本盘，为自己拉抬声势。然而这一玩火行径严重挑战一个中国原则、破坏两岸和平、破坏台海稳定，不会给台湾带来任何实质好处，只会严重损害台湾民众利益。民进党当局为一己私利不顾民生福祉的恶劣本性，于此中尽显无遗。

爱好和平的两岸同胞和海外侨胞对蔡英文窜美的危害知之甚深。蔡英文离台之前，岛内民众就举行大规模抗议活动，数十个政治团体发起“反台独反介入联合行动”，抗议民众高举标语喊出“蔡英文不要出卖人民与民族的利益”“不要将台湾地区推向灾难的深渊”等口号。蔡英文窜美期间，海外侨胞前往其住宿的酒店前高呼“出卖台湾是民族罪人”“要和平，反台独”，急切表达了他们衷心希望两岸和平发展、坚决反对民进党当局“台独”分裂的心声。

而此番美方不顾中方严正交涉，执意安排蔡英文“过境”窜美，则是美国打“台湾牌”的又一具体例证。美方此举严重违背一个中国原则和中美三个联合公报规定，违背美国领导人不支持“台独”的严肃承诺。一段时间以来，美国不断加强对台军售，频频推出所谓涉台法案，再三释放支持、纵容“台独”的错误信号，打的同样是损人利己的如意算盘。美国为了实现“以台制华”图谋，不惜把台湾当作马前卒甚至炮灰推入火坑，与近期一些美国政客“摧毁台积电”“台湾全民使用AK47步枪”的惊人言论有着高度一致的逻辑内核。然而，多行不义必自毙，美国总想拿台湾问题做文章，找麻烦，不断挑战中国核心利益，终将自食其果。

世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分，这是国际社会普遍共识和不可撼动的事实。蔡英文“过境”窜美前夕，洪都拉斯与台湾断绝所谓“外交关系”，并与中华人民共和国建交。中华人民共和国的建交国家升至182个，台湾地区的所谓“邦交国”仅剩13个，182比13，折射的是人心所向、大势所趋。

任何人任何势力都无法阻挡中国的统一大势，对于破坏一个中国原则的挑衅之举，中方必将做出有力反制，给予迎头痛击。“倚美谋独”“以台制华”不得人心，注定失败。民进党当局和美国政客违背道义公理的倒行逆施，注定会在历史大势前碰得头破血流。

（作者为本报评论员）

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