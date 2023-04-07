新华社北京4月6日电 外交部欧洲司负责人6日介绍了欧盟委员会主席冯德莱恩访华相关情况。

相关负责人表示，在中国和欧盟建立全面战略伙伴关系20周年之际，欧盟委员会主席冯德莱恩同法国总统马克龙同期访华，延续了近期中欧高层交往的良好势头。6日，习近平主席同冯德莱恩主席和马克龙总统共同举行中法欧领导人三方会晤，并同冯德莱恩主席会见。中欧领导人深入交流，坦诚沟通，取得积极成效。

一是双方同意推动中欧关系稳定发展。习近平主席指出，中欧有着广泛共同利益，合作大于竞争，共识多于分歧。中国对欧政策保持稳定连续，中方支持欧洲战略自主，支持中国式现代化和欧洲一体化共同发展。欧方表达了发展对华关系的积极意愿，赞同双方应加强战略沟通，开展对话合作。中欧关系将继续为大国关系注入稳定性。

二是双方同意加强互利合作，一致反对“脱钩断链”。20年来，中欧贸易额增长近9倍，欧盟对华投资增长近3倍。中国对欧盟投资从零开始，发展到目前的1044亿美元。中欧已经形成强大的经济共生关系。中方是欧洲应对发展挑战的关键伙伴，欢迎欧方继续分享中国发展红利，愿在稳定全球产业链供应链、绿色发展、宏观经济政策等方面加强对话合作，推动中欧人文交流尽快恢复。欧方表示，欧中经济联系紧密，双方在绿色发展领域合作良好，欧洲企业希望进一步开拓中国市场，开展互利合作。双方应尽早举行新一轮经贸高层对话，更好发挥数字、环境与气候、人文等高层对话作用。

三是双方同意共同应对全球挑战。双方领导人高度重视中欧关系的国际影响和战略意义，围绕全球治理、应对气候变化、生物多样性保护、重大国际问题等深入讨论。双方将共同推进世贸组织改革，落实好《生物多样性公约》第十五次缔约方大会第二阶段会议成果，推动今年联合国气候变化大会取得积极成果，并同意就支持发展中国家发展、帮助发展中国家应对债务问题等保持沟通。

四是中方重申维护国家主权、安全、发展利益的立场。中欧关系健康发展需要双方坚持独立自主、相互尊重、互利合作。中方希望欧方恪守一个中国原则，不干涉中国内政，以实际行动维护中欧关系的政治基础，反对以意识形态划线、搞“新冷战”。中方还就欧盟近期出台一系列限制性立法表达了关切，反对以“去风险”之名行“脱钩”之实。

此外，双方还就乌克兰危机深入交换了看法。习近平主席重申了中方立场，强调乌克兰危机延宕不符合中欧双方利益，恢复和平是国际社会心之所向。双方同意继续保持沟通协调，共同就劝和促谈、减轻危机外溢影响等做出努力。

相关负责人说，冯德莱恩主席此访是继去年12月欧洲理事会主席米歇尔成功访华后，中国和欧盟之间的又一次重要战略沟通。在当前国际局势复杂多变，单边主义、保护主义、分裂对抗风险上升的背景下，此访发出了中欧加强沟通接触，推进双、多边对话合作，建设性管控分歧的积极信号，有利于中欧全面战略伙伴关系稳定健康发展，有利于为国际形势注入稳定性。

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