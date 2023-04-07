新华社日内瓦4月5日电 （记者陈斌杰）世界贸易组织5日发布报告预测，2023年全球货物贸易量将增长1.7%，高于去年10月预测的1%。报告说，上调全球贸易增长预期的“关键因素”是中国不断优化调整防疫措施，这有助于释放消费需求，促进国际贸易增长。

根据世贸组织当天发布的年度《全球贸易数据与展望》报告，受乌克兰危机、通胀高企、货币紧缩政策和金融市场不稳定等负面因素影响，今年全球贸易增速与去年相比将明显放缓，也低于近年来平均水平。

报告显示，受第四季度全球贸易环比大幅下滑拖累，2022年全球贸易量增幅低于预期，为2.7%。

报告说，按市场汇率计算，2023年全球实际国内生产总值（GDP）增长率预计为2.4%。2024年，全球GDP增速预计将回升至2.6%，全球贸易增速将反弹至3.2%。

世贸组织首席经济学家拉尔夫·奥萨表示，新冠疫情的持续影响和不断加剧的地缘政治紧张局势是影响2022年全球贸易和产出的主要因素。此外，发达经济体持续加息也加剧了银行系统的脆弱性，如果不加以控制，可能会导致更广泛的金融不稳定。

世贸组织总干事伊维拉表示，贸易仍是增强全球经济韧性的力量，但2023年贸易将面临外部因素的压力。各国政府应避免贸易碎片化，在引入贸易限制政策方面保持克制。

《 人民日报 》（ 2023年04月07日 17 版）

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