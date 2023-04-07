本报记者 任皓宇 陈一鸣 陈效卫 尚凯元

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健康的生态系统对经济、社会和环境的可持续发展至关重要。联合国2021年启动“生态系统恢复十年（2021—2030）”行动，致力于推动国际社会加紧保护和修复生态系统，构建更加健康的生态系统，共同实现可持续发展目标。不少国家在相关领域进行了积极探索和实践。

联合国在去年12月举行的《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）第二阶段会议期间宣布，包括践行中国山水林田湖草生命共同体理念的“中国山水工程”在内，全球共有十大项目入选首批“世界生态恢复旗舰项目”。该活动由联合国环境规划署和联合国粮食及农业组织会同多家国际组织共同评选，经“联合国生态系统恢复十年”执行委员会最终审定。首批入选项目致力于恢复总面积超过6800万公顷的区域，并创造近1500万个就业机会。

获评项目被称为“人与自然和睦相处的例子里最有雄心、最有潜力、最令人振奋的典型”。联合国环境规划署执行主任英厄·安诺生表示：“这十个首批世界生态恢复旗舰项目表明，只要有政治意愿、科学和跨境合作，我们就能实现‘联合国生态系统恢复十年’的目标，不仅为地球，也为我们打造一个更可持续的未来。”

本报记者近日采访了其中的一些项目。

“阿布扎比海洋恢复计划”——

保护海洋生物多样性

在阿联酋首都阿布扎比的朱拜勒红树林公园，漫步蜿蜒的木质步道，不时可见大片的红树林间栖息的鹭鸟、水中嬉戏的鱼群，一派生机勃勃。这是该市首个集生态保护、教育和休闲于一体的公园，自2020年1月开放后吸引了大批游客。

近年来，阿联酋不断加强红树林、珊瑚等海洋生态系统保护和修复工作，由阿布扎比环境局主导实施的“阿布扎比海洋恢复计划”就是其中一项重要举措。“我们需要采取积极措施，利用更可持续的方式促进经济社会发展。”阿布扎比环境局秘书长萨利姆·达赫里表示。

阿联酋境内约有3000公顷红树林，其中2300公顷位于阿布扎比。过去10年，阿布扎比积极开展红树林种植及修复计划，种植树木1500万棵，当前种植面积已超过176平方公里，增加超过35%。2021年，阿布扎比发布“红树林倡议”，旨在将该市建设为红树林保护的全球研究和创新中心。今年1月，阿布扎比环境局又利用无人机播种100万颗红树林种子，不仅提高了种植效率、降低了成本，还可用无人机监测树苗成长状况、绘制栖息地地图等。

阿布扎比沿海地区是多种海洋生物的栖息地，包括500种鱼类、7种海洋爬行动物、3种海豚和儒艮等。2017年，水温升高导致珊瑚大规模白化，阿布扎比失去了超过70%的珊瑚礁。2021年6月，阿布扎比发起修复项目，计划通过开发苗圃等恢复超过100万个珊瑚礁群。

按照规划，阿布扎比计划于2030年前恢复1.2万公顷红树林、珊瑚礁等，目前已完成约7500公顷。在阿布扎比建立的谢赫扎耶德保护区网络内，共有6个海洋保护区，占阿布扎比海洋面积的14%。保护区内通过设置禁渔区、发展可持续渔业等，使鱼类资源和生物多样性得到有效保护。

“海洋是我们发展渔业和旅游业的支柱，并为各种物种提供栖息地。保护海洋生物多样性是我们需要共同承担的责任。”阿联酋气候变化与环境部部长穆海里说。

“大西洋森林三国公约”——

扭转森林退化危机

南美洲东南部的大西洋森林分布于巴西、阿根廷和巴拉圭三国交界地带，原本是世界上面积最大的森林之一，曾有约100万平方公里。但近几个世纪以来，森林砍伐、农业扩张和城市建设等，让原本连绵不断的森林地带变得支离破碎，仅剩约12.4%的原始森林。

森林退化导致生态环境系统性转变。世界自然保护联盟等环保组织指出，如果破坏势头得不到遏制，大西洋森林在未来几十年内将彻底退化为稀树草原，不仅严重威胁美洲虎等濒危动物的繁衍，其导致的气候变化还将给人类生产和生活带来难以估量的负面影响。

2009年成立的巴西“大西洋森林恢复公约”联合了包括政府机构、科研院所、非政府组织、土地拥有者和企业家等在内的成员，致力于保护和恢复巴西东北部到南部17个州的森林生态系统。在此基础上，2018年阿根廷和巴拉圭的相关机构加入大西洋森林保护行列，形成了“大西洋森林恢复三国网络”机制。在“大西洋森林恢复公约”和“大西洋森林恢复三国网络”机制的统筹下，“大西洋森林三国公约”项目得到了300多个合作伙伴的支持。

10多年来，在以人工造林为主的修复措施下，大约70万公顷大西洋森林已得到恢复。该项目的目标是到2030年修复森林面积达到100万公顷，2050年时达到1500万公顷。随着项目的开展，三国交界地带广袤森林里的美洲虎和金狮绢毛猴等物种将获得至关重要的生物走廊，生存状况得到改善。

该项目副协调员佩德罗·布兰卡利恩表示，许多参与大西洋森林保护的机构有30年以上的生态系统修复经验，多年来的实践证明了这一项目行之有效。

“小岛屿发展中国家项目”——

积极应对气候变化

小岛屿发展中国家在社会、经济和环境方面有其独特的脆弱性，极易受到气候变化和自然灾害的影响。“小岛屿发展中国家项目”重点关注瓦努阿图、科摩罗等小岛屿发展中国家的独特生态系统。除了创建岛屿可持续发展解决方案的“工具箱”外，该项目还帮助这些岛国为应对气候变化发声。

以瓦努阿图为例，该国面积仅约1.2万平方公里。自上世纪90年代以来，其周围海平面因气候变暖每年上升约6毫米，几乎是全球平均水平的两倍，从而导致沿海低洼地被淹，热带气旋及暴雨危害加剧等。

维护独特生态系统是瓦努阿图的一项重点工作。该国北部的第二大岛屿马勒库拉岛是瓦努阿图海龟的重要筑巢地之一。多年来，这里的小海龟受到气候变化、渔网、海龟蛋食用者等威胁。作为该国综合生态系统管理的一部分，当地志愿者和专业人员自2005年开始就致力于保护海龟，修复海龟巢搬迁点，已有效地保护了50多万只小绿海龟、玳瑁海龟和棱皮龟的巢穴。

为应对气候变化，瓦努阿图努力推动自身可持续发展。2011年，该国可再生能源发电量已占总电力的34%；瓦政府还提出到2030年100%转向绿色能源。当地还实施了严厉的禁塑令，严格限制一次性塑料制品的使用，当地民众使用特色手工篮子等塑料替代品蔚然成风。

瓦努阿图还代表一些气候脆弱国家在国际场合积极发声。早在1991年，瓦努阿图就曾提出工业化国家应该为发展中国家遭遇的气候灾难损失与损害买单。经过国际社会各方不懈努力，2022年11月联合国气候变化大会终于达成协议，建立损失与损害基金。

“他们为世界其他地区树立了榜样。”太平洋区域环境署秘书处气候变化复原力项目主任塔格洛亚·库珀—哈洛说，“瓦努阿图碳排放量虽微不足道，但在许多方面都起到了表率作用。”

《 人民日报 》（ 2023年04月07日 17 版）

(责编：胡永秋、白宇)