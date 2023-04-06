新华社曼谷4月6日电（记者林昊）万象消息：湄公河委员会第四届峰会5日在老挝万象举行，会议围绕湄公河流域水资源安全和可持续发展的创新与合作展开讨论。

本届峰会由老挝主办。老挝总理宋赛·西潘敦、柬埔寨首相洪森、越南总理范明政、泰国国家水资源办公室主任苏拉斯里·基迪蒙顿出席，对话伙伴国和发展伙伴代表参会。中国水利部部长李国英率代表团出席峰会，并作大会发言。

会议发表《万象宣言》，肯定了自2018年在柬埔寨举行的湄公河委员会第三届峰会以来各方取得的进展和成果。宣言期待各方加强合作，通过创新开发出新的政策等方式以应对湄公河流域可能出现的风险和挑战，并带来福祉。

老挝总理宋赛在峰会后举行的新闻发布会上说，发表《万象宣言》意味着与会领导人重申通过合作确保湄公河流域水和其他资源的可持续发展，各方将携手推动宣言实施并取得成果。

李国英表示，作为澜沧江—湄公河流域的一员，中方始终坚持正确义利观，坚持保护与开发并举，以实际行动充分履行义务、担当责任。为积极应对澜湄流域严重的洪水、干旱灾害，中方科学调度澜沧江梯级水电站，充分发挥“调丰补枯”的防灾减灾作用。2016年和2019年，澜湄流域发生严重干旱，中方在澜沧江来水减少的情况下，尽最大努力保障澜沧江合理下泄流量，并应下游国家请求实施应急补水，帮助湄公河国家有力有效应对旱情，实现了大旱之年无大灾。

湄公河委员会成立于1995年4月，成员国为湄公河沿岸的泰国、老挝、柬埔寨和越南。1996年，中国和缅甸成为湄公河委员会对话伙伴国。

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