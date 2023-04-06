人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

湄公河委员会峰会讨论流域水资源安全和可持续发展

2023年04月06日21:12 | 来源：新华网
小字号

　　新华社曼谷4月6日电（记者林昊）万象消息：湄公河委员会第四届峰会5日在老挝万象举行，会议围绕湄公河流域水资源安全和可持续发展的创新与合作展开讨论。

　　本届峰会由老挝主办。老挝总理宋赛·西潘敦、柬埔寨首相洪森、越南总理范明政、泰国国家水资源办公室主任苏拉斯里·基迪蒙顿出席，对话伙伴国和发展伙伴代表参会。中国水利部部长李国英率代表团出席峰会，并作大会发言。

　　会议发表《万象宣言》，肯定了自2018年在柬埔寨举行的湄公河委员会第三届峰会以来各方取得的进展和成果。宣言期待各方加强合作，通过创新开发出新的政策等方式以应对湄公河流域可能出现的风险和挑战，并带来福祉。

　　老挝总理宋赛在峰会后举行的新闻发布会上说，发表《万象宣言》意味着与会领导人重申通过合作确保湄公河流域水和其他资源的可持续发展，各方将携手推动宣言实施并取得成果。

　　李国英表示，作为澜沧江—湄公河流域的一员，中方始终坚持正确义利观，坚持保护与开发并举，以实际行动充分履行义务、担当责任。为积极应对澜湄流域严重的洪水、干旱灾害，中方科学调度澜沧江梯级水电站，充分发挥“调丰补枯”的防灾减灾作用。2016年和2019年，澜湄流域发生严重干旱，中方在澜沧江来水减少的情况下，尽最大努力保障澜沧江合理下泄流量，并应下游国家请求实施应急补水，帮助湄公河国家有力有效应对旱情，实现了大旱之年无大灾。

　　湄公河委员会成立于1995年4月，成员国为湄公河沿岸的泰国、老挝、柬埔寨和越南。1996年，中国和缅甸成为湄公河委员会对话伙伴国。

(责编：刘洁妍、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部