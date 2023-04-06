新华社北京4月6日电 4月6日，国务委员兼外长秦刚在北京集体会见来华举行沙伊外长会晤的沙特外交大臣费萨尔、伊朗外长阿卜杜拉希扬。

秦刚说，上个月，根据习近平主席同沙伊两国领导人达成的重要共识，在中沙伊三方共同努力下，沙伊北京对话取得重大成果。此后，沙伊双方进一步互相释放和解善意，开展高层良好互动，充分展现建设性姿态和诚意，中方对此高度赞赏，支持双方继续增信释疑，按照“北京协议”明确的路线图和时间表，在缓和关系的道路上不断迈出新步伐。

秦刚说，沙伊关系改善有三大利好：

一是为维护地区和平稳定提供更有力保障，对增强地区国家团结合作、缓解地区紧张局势具有重大意义。

二是为世界各国通过对话协商解决矛盾提供重要示范，顺应民心，符合时代潮流和地区国家共同利益。

三是为倡导全球安全倡议、构建人类命运共同体提供了精彩实践。沙伊握手言和的一小步，也是人类跨越冲突、实现和解的一大步。

秦刚强调，中方坚定不移支持地区国家坚持战略自主，加强团结协作，摆脱外部干涉，真正把中东的前途命运掌握在自己手中。我们将继续尽己所能，发挥善意、可靠斡旋者作用，为沙伊双方提供必要支持，为促进中东安全稳定贡献力量。

费萨尔和阿卜杜拉希扬赞赏中方展现大国担当，支持沙伊成功举行北京对话，感谢中方再次为双方重要会晤提供有力支持。表示将推进落实“北京协议”，持续改善双边关系，共同致力于维护地区和平安全稳定。

会晤后，秦刚见证沙伊双方签署联合声明，两国宣布即日起恢复外交关系。

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