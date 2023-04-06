新华社哈瓦那4月6日电 通讯：“我读得越多，就越感受到中国的魅力”——记“中国书架”项目落地古巴

新华社记者林朝晖

日前，在位于古巴首都哈瓦那的中石油长城钻探工程公司古巴项目部会议室内，举行了一场关于中国主题图书的读书交流会，古巴籍员工们热火朝天地讨论他们过去几周从当地“中国书架”项目借阅的书籍。

已在公司工作9年的会计亚内莉丝·梅纳刚刚读完了西文版《中国神话传说》，她表示在阅读中将中国神话与西方神话进行比较非常有趣。“这本书拓宽了我的知识面，现在我对中国文化的博大精深有了更多了解，”两个孩子的母亲梅纳说，“我愿意与我的孩子们分享从这些书籍中学到的一切！”

公司综合部员工鲁文·迪亚斯曾在北京语言大学学习过两年中文，这次他借阅的是华语教学出版社出版的中西文对照版《中国地理常识》。他说：“我喜爱中国，想念中国！这本书让我足不出户便领略了自己一直向往的中国名山大川。在遥远的古巴能够读到这些关于中国的书籍让我很开心。”

当曾在中国学习和工作多年、说着一口流利中文的阿扬·普伊赫谈起他选读的《中华美食》一书时，读书交流会的气氛达到高潮，大家纷纷表示难忘中华美食，想学做中国菜。

员工鲁思兰·埃尔南德斯决心好好利用项目部的“中国书架”。他说：“从书架借阅的书籍让我更多了解到中国蓬勃的经济发展。我会继续读这些书，我读得越多，就越感受到中国的魅力！”

“中国书架”项目旨在为大型央企海外机构的雇员和海外读者提供中国主题图书。中石油长城钻探工程公司计划在海外建设10个“中国书架”，其中古巴项目部已于今年3月在当地落户了2个“中国书架”，共有图书近700本，内容涵盖中国政治、经济、文学、历史、艺术和科技等领域。

中石油长城钻探工程公司古巴项目部总经理杜明翰在读书交流会后说：“经过近一个月的读书活动，项目部的古巴籍员工已经深深被中国文化所吸引。”

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