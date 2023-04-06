人民网华盛顿4月5日电 （记者李志伟）当地时间4月5日，中国驻美国使馆发言人就蔡英文窜美并会见美众议长麦卡锡发表谈话。发言人指出，“倚美谋独”者终将沦为历史罪人，图谋“以台制华”者必将引火烧身。任何人都不要低估中国政府和中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大能力。

发言人指出，美方不顾中方多次严正交涉和警告，执意安排蔡英文窜美并会晤美国会众议长麦卡锡及两党议员，公然违反一个中国原则和中美三个联合公报，违背美政府在台湾问题上做出的承诺，向“台独”势力发出严重错误信号。中方对此强烈抗议、坚决反对，将对美方错误举动做出坚定有力回应。

发言人强调，台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美关系政治基础中的基础，是中美关系第一条不可逾越的红线。美国会作为美国政府的一部分，理应严格遵守美国政府承认和承诺的外交政策。众议长麦卡锡是美政府第三号政治人物，其同蔡英文在美国领土上会面，是提升美台官方往来和实质关系的严重错误。美政客将台湾问题当成政治秀场，极其不负责任，是中美关系和台海局势的麻烦制造者。

发言人表示，台湾问题的历史经纬明明白白，两岸同属一个中国的事实和现状清清楚楚。美方一边嘴上说坚持一个中国政策、不支持“台独”、不支持“两个中国”或“一中一台”，不寻求把台湾问题作为工具遏制中国，一边不断虚化、掏空一个中国原则，加强与台湾地区官方往来，策动对台军售，加深美台军事勾连，助台拓展所谓“国际空间”，刻意歪曲台湾问题纯属中国内政的性质，拉拢其他国家插手台湾问题，炮制损害中国主权的涉台议案，怂恿“台独”分裂势力制造两岸关系紧张动荡。同时无端指责大陆“施压”、“胁迫”、“单方面改变现状”，为“台独”分裂势力撑腰打气，给中国实现和平统一制造障碍。

发言人指出，蔡英文赴美“过境”是假，谋求突破、宣传“台独”是真。民进党当局坚持“台独”分裂立场，勾连美方不断进行谋“独”挑衅，导致两岸关系紧张，危害台海和平稳定，破坏和平统一前景、挤压和平统一空间，是争取和平统一进程上的重大障碍。

发言人强调，中方强烈敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，切实将美总统拜登多次所作承诺落到实处，停止提升美台实质关系，停止与台湾进行任何形式的官方往来，停止虚化掏空一个中国原则。两岸统一历史大势不可违，“倚美谋独”者终将沦为历史罪人，图谋“以台制华”者必将引火烧身。任何人都不要低估中国政府和中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大能力。

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