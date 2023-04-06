人民网磅清扬4月5日电 （记者章念生、刘慧、赵益普）中柬“金龙-2023”联演5日上午在柬埔寨王家军某训练基地顺利落下帷幕。本次联演以“重大活动安保和人道主义救援行动”为主题，中柬双方近3000人参演，动用各型装备1000余件（套）。联演于3月23日正式开幕，为期13天。

闭幕仪式前，双方参演官兵组织综合演练。南部战区供图

柬埔寨副首相兼国防大臣迪班在闭幕仪式上表示，柬中“金龙-2023”联演巩固了柬中两军传统友谊，增进了团结协作精神，进一步推动了务实合作，有力应对各种安全威胁和挑战，为柬中两军合作交流、互学互鉴创造了良好平台和机遇，为地区和平稳定作出了积极贡献。

中柬“金龙-2023”联演闭幕仪式现场。南部战区供图

南部战区副司令员魏文徽在致辞中说，此次联演是落实新时代中柬命运共同体建设战略部署的重要举措，是中柬两军交流互鉴联合练兵的重要平台，也是宣介两国和平发展理念的重要窗口。南部战区作为中国军队南部方向唯一最高军事指挥机构，愿与地区国家军队一道，在联演联训、人道主义救援、反恐维稳等领域开展机制性交流互动，相互借鉴、共同提高，携手维护本地区安全稳定。

据了解，中柬“金龙-2023”联演期间，中方参演分队积极开展人道主义援助活动，向驻地周边学校赠送20余类4600余件物资，累计义诊100多名当地民众、捐赠2400余件药品，双方还共同开展了足球比赛、拔河和联欢晚会等文化交流活动。

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