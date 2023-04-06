人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国医生阿尔及利亚街头施救病人

2023年04月06日10:09 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网阿尔及利亚4月5日电 （记者王传宝）4月4日，2名中国援助阿尔及利亚医疗队队员在阿尔及利亚首都阿尔及尔街头伸出援手，成功救治一名突发晕厥的病人，赢得当地民众的好评。

中国医生救治病人现场。中国援阿医疗总队供图

据中国援阿医疗总队媒体负责人伍昌力介绍，当时，援阿医疗队中医分队队员杨翊、马佚婷在外出办事途中发现一位老人倒地不起，周围有不少围观民众，二人立即放下手头事务挤进人群组织施救。经初步观察和检查，病人尚存呼吸但脉搏较弱，据此，杨翊医生诊断该病人系因低血糖导致晕厥，便采用诸如按压刺激急救穴位等中医疗法对病人进行抢救。病人恢复意识后对杨翊、马佚婷表示感谢，周围民众也纷纷竖出大拇指，对中国医生的义举表示钦佩。阿尔及利亚卫生部国际合作司司长伊索拉表示，中国医生的行为充分体现出国际人道主义精神，有助于加深阿中两国人民之间的友谊和合作。

据了解，中国首批援助阿尔及利亚医疗队于1963年4月抵阿，迄今已有27批共3522名队员在阿工作，中国医生的无私奉献和医学专业精神得到了当地民众的高度赞扬和认可。据中国援阿医疗总队统计，60年来，中国援阿医疗队累计收治了2731万病人，接生了206万名新生儿。

(责编：燕勐、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部