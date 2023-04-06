人民网阿尔及利亚4月5日电 （记者王传宝）4月4日，2名中国援助阿尔及利亚医疗队队员在阿尔及利亚首都阿尔及尔街头伸出援手，成功救治一名突发晕厥的病人，赢得当地民众的好评。

中国医生救治病人现场。中国援阿医疗总队供图

据中国援阿医疗总队媒体负责人伍昌力介绍，当时，援阿医疗队中医分队队员杨翊、马佚婷在外出办事途中发现一位老人倒地不起，周围有不少围观民众，二人立即放下手头事务挤进人群组织施救。经初步观察和检查，病人尚存呼吸但脉搏较弱，据此，杨翊医生诊断该病人系因低血糖导致晕厥，便采用诸如按压刺激急救穴位等中医疗法对病人进行抢救。病人恢复意识后对杨翊、马佚婷表示感谢，周围民众也纷纷竖出大拇指，对中国医生的义举表示钦佩。阿尔及利亚卫生部国际合作司司长伊索拉表示，中国医生的行为充分体现出国际人道主义精神，有助于加深阿中两国人民之间的友谊和合作。

据了解，中国首批援助阿尔及利亚医疗队于1963年4月抵阿，迄今已有27批共3522名队员在阿工作，中国医生的无私奉献和医学专业精神得到了当地民众的高度赞扬和认可。据中国援阿医疗总队统计，60年来，中国援阿医疗队累计收治了2731万病人，接生了206万名新生儿。

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