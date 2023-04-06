人民网阿克拉4月5日电 （记者姜宣）3月31日至4月3日，驻加纳大使卢坤在加纳通讯社、加纳广播公司、《时报》、加纳新闻网、全非网、共和国在线网等多个主流平台发表署名文章《全球文明倡议：中国为世界和平带来的新礼物》。全文如下:

2023年3月15日，中共中央总书记、中国国家主席习近平在中国共产党与世界政党高层对话会上发表主旨讲话，提出了全球文明倡议。这是继全球发展倡议、全球安全倡议之后，中方发出的第三个重大全球倡议，从根本上回答了“我们究竟需要什么样的现代化？怎样才能实现现代化？”等一系列时代之问，成为中国向世界提供的又一重要公共产品，将为人类社会在充满挑战和危机的世界中实现共同发展进步注入新的强大能量。我愿向加纳朋友介绍全球文明倡议，帮助中加两国进一步密切人文交流与合作。

全球文明倡议提出四个倡导——“尊重世界文明多样性”“弘扬全人类共同价值”“重视文明传承和创新”“加强国际人文交流合作”，既涵盖了不同文明包容共存、交流互鉴的基本理念和原则，也有实现的动力源泉和现实路径。它非常具有建设性、可操作性和可持续性，本身就蕴含了对不同文明的尊重，以及对它们发展权利的支持，极大契合了国际社会的强烈需求。它从一开始就展现出强大的生命力，在国际社会引起热烈反响。

我们倡导尊重世界文明多样性，坚持文明平等、互鉴、对话、包容，以文明交流超越文明隔阂、文明互鉴超越文明冲突、文明包容超越文明优越。所有国家都有权根据自身文化、文明和地理位置等特点实现发展，但这并不意味着不同文明应该彼此分离。不同文明应当搁置分歧和争议，为人类的共同追求作出贡献，以此替代文明冲突。

我们倡导弘扬全人类共同价值，和平、发展、公平、正义、民主、自由是各国人民的共同追求，要以宽广胸怀理解不同文明对价值内涵的认识，不将自己的价值观和模式强加于人，不搞意识形态对抗，不搞恃强凌弱、巧取豪夺、零和博弈，停止将民主工具化、武器化，推行集团政治、服务自身维霸目标。

我们倡导重视文明传承和创新，充分挖掘各国历史文化的时代价值，推动各国优秀传统文化在现代化进程中实现创造性转化、创新性发展。

我们倡导加强国际人文交流合作，探讨构建全球文明对话合作网络，丰富交流内容，拓展合作渠道，促进各国人民相知相亲，共同推动人类文明发展进步。

推动构建人类命运共同体，践行全球文明倡议，中国既是“思想家”，更是“行动派”。在非洲，已有46个国家设立了60多所孔子学院。在加纳，加纳大学和海岸角大学孔子学院不断蓬勃发展，近期还将举行汉语桥比赛，进一步提升中加友好交流水平。有6000多名加纳留学生在中国刻苦攻读，位居非洲第二。

当前，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开。我们有更多理由期待，全球文明倡议将与全球发展倡议和全球安全倡议一道，给这个变乱世界源源不断地注入稳定性，并带来新的希望。一花独放不是春，百花齐放春满园。让我们携手共进，使世界文明的大花园充满色彩和生机。

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