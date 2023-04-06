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广东在香港开设7个社保服务网点

2023年04月06日09:04 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　据中新社广州电  （记者程景伟）广东省人力资源和社会保障厅近日与香港工会联合会在广州南沙举行跨境合作启动仪式。广州、深圳、惠州、东莞、中山等五市社保经办机构以及广州市南沙区人社部门，现场与香港工会联合会签订协议，在香港开设7个广东社保服务网点，为香港居民及在港居住的广东参保人提供线上线下社保业务。

　　香港工会联合会港岛办事处主任梁力介绍，这是香港工会联合会与广东省人社厅首次合作，共同建设第一批“跨境办”服务网点，主要提供广东社保服务的跨境协办、代办、咨询服务。服务网点分布在港岛东、九龙城、观塘、油尖旺、沙田、元朗和荃湾，可提供企业职工养老保险的养老待遇资格认证、待遇暂停，城乡居民养老保险的参保登记、待遇申领、资格认证、待遇暂停及广东社保个人权益查询打印等7项跨境服务。

　　广州市南沙区人力资源和社会保障局副局长周英姿表示，南沙将建设“湾区社保服务专窗”“港澳社保卡专窗”“粤澳一窗通”南沙专窗和企业园区“社保+银行”服务站、港澳一站式社保服务站、跨境社保服务站，进一步提高港澳居民社保措施的跨境可携性，推动南沙与港澳社保协作发展。

　　广东省社会保险基金管理局党委副书记殷秀才表示，广东将进一步优化粤港澳大湾区社保服务共享和跨区配置，持续完善省内的社保服务，不断扩大粤港合作“朋友圈”，探索推出视频联办、自助服务等更便捷的服务方式。

(责编：刘叶婷、崔越)

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