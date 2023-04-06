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“澳车北上”进出境单牌车突破10万辆次

2023年04月06日09:04 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报珠海4月5日电  （记者贺林平）“澳车北上”政策落地实施3个多月，澳门单牌车通关数量呈阶梯式增长。据拱北海关所属港珠澳大桥海关验放统计，政策实施首季度进出境澳门单牌车通关量为93195辆次；截至4月3日凌晨已突破10万辆次。

　　“澳车北上”是促进粤港澳大湾区互联互通的一项重要政策，该政策的施行极大提升了澳门单牌车车主跨境出行体验感，许多曾经需要步行通关往返珠澳两地生活工作的澳门居民，现在也能畅享驾车往返的便捷。

　　澳门单牌车司机李先生每天都要往返珠澳两地，“澳车北上”政策实施后，他选择将家安在内地，驾驶澳门单牌车从澳门的公司下班回家，感觉十分便利。

　　春季正是踏青出游的最佳时期，每到周末便有大量澳门居民驾车到珠海、中山进行“近郊游”“家庭游”。据港珠澳大桥海关介绍，4月2日从大桥口岸通关的澳门单牌车为3698辆次，创下单日通关量新高。目前，澳门单牌车通关量占大桥口岸进出境客车通关总量的约五成。

　　为保障单牌车通关顺畅，拱北海关持续加大与地方政府、澳门相关机构的协作配合，在海关备案环节实行全程网上办理；并充分发挥非侵入式查验设备、智能审图系统等科技应用的监管作用，对无异常且未布控的车辆，海关卡口验放时长不超过20秒。

　　港珠澳大桥海关副关长高杨表示，海关将持续加大智能化装备应用，强化监管，优化服务，着力提升旅客通关效率和体验，持续促进粤港澳三地深度融合和便捷往来。

(责编：刘叶婷、崔越)

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