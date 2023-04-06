人民网布达佩斯4月5日电 （记者于洋）中国驻匈牙利大使馆与匈牙利国家旅游局5日在布达佩斯李斯特费伦茨国际机场共同举行热烈的欢迎仪式，迎接首批来匈的中国官方ADS签证旅游团。

匈牙利当地时间7时20分，搭乘中国航空CA435航班的17名中国团队游客从重庆飞抵布达佩斯。这是匈牙利被中国列为首批试点恢复中国公民出境团队旅游20个国家之一后第一批赴匈旅游的中国官方ADS签证旅游团。

在航站楼抵达大厅的墙上精心布置着热烈欢迎中国游客的海报，身着传统匈牙利服饰的机场员工在海报墙前拉起中匈两国友好的旗帜。中匈双方欢迎人员一同为落地的首发团团员们送上纪念品和领保常识宣传包，提醒首发团游客注意安全，文明旅游，顺利度过愉快的旅游时光。

欢迎仪式上，中国驻匈牙利大使馆临时代办杨超代表使馆热烈欢迎中国旅游团组再次来到匈牙利。他表示，匈牙利是中国恢复中国公民出境团队游的首批试点国家之一，今天这一历史性的时刻见证了中匈两国人民的真情，标志着经过三年的发展，中匈文旅合作在高起点上再出发。真诚希望中匈人员往来在欣欣向荣的旅游合作中越来越密切，促进中匈两国人民之间的情谊在共向诗和远方的双向奔赴中日益深厚。

匈牙利国家旅游局副局长雅卡布·佐菲亚对中国首发团的到来表示热烈欢迎，她表示，匈牙利旅游业高度重视中国市场，希望赴匈中国官方ADS签证旅游团今天的到来能促进匈牙利旅游业恢复疫情前水平，再度蓬勃发展。匈牙利的优美风光无数，他们也积极鼓励更多中国游客能花更多的时间深度体验匈牙利之美，了解匈牙利“不止于布达佩斯”的一面。

ADS签证是指与我国签署旅游目的地国家协议的签证，一般是由旅行团统一办理团队签证，个人无需出示旅游邀请。作为中国赴匈的第一个官方ADS签证旅游团，这一17人的旅游团从成团之初就倍受匈牙利相关机构关注。该团早在国内递交签证时就在匈牙利驻重庆总领事馆受到热情接待。在该团确定具体行程后，匈牙利国家旅游局更是提前部署策划相关欢迎方案并针对性地开发相关旅游产品，体现了对我赴匈旅游团客的高度重视。

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