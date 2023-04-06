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龙卷风袭击美国密苏里州东南部至少5人死亡

2023年04月06日08:29 | 来源：新华网
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新华社芝加哥4月5日电（记者徐静）美国警方5日说，强烈龙卷风当天凌晨侵袭密苏里州东南部地区，造成至少5人死亡。

美国国家海洋和大气管理局的数据显示，强度为EF2至EF3的龙卷风当地时间3时45分侵袭密苏里州博林杰县。博林杰县警长格雷厄姆在社交媒体上说，该县格伦艾伦镇和格拉西镇及周边地区损失严重，已造成5人死亡。

社交媒体上发布的照片显示，龙卷风所到之处一片狼藉，一些树木被连根拔起，许多房屋被夷为平地。受恶劣天气影响，底特律都会机场、芝加哥奥黑尔机场和米德韦机场5日上午发生航班延误。

气象部门说，路易斯安那州至纽约州西部至少10个州5日面临龙卷风、雷暴等恶劣天气威胁，涉及人口逾4500万。

美国中西部和南部多州3月31日至4月1日遭遇龙卷风、雷暴等极端天气，造成30多人死亡。美国气象学家表示，随着全球气候变暖，美国中西部和南部地区龙卷风、雷暴等极端天气将更加频繁。

美国气象部门使用“改良藤田级数”划分龙卷风强度，由弱到强分为EF0至EF5共6个等级。

(责编：刘叶婷、崔越)

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