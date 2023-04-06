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美国年度人权报告为何遭怒批（观象台）

□ 严  瑜
2023年04月06日08:27 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　近日，美国国务院发布《2022年国别人权报告》，引发多国不满——

　　中国外交部发言人汪文斌表示，该报告涉华内容充斥着政治谎言和意识形态偏见，年复一年的陈词滥调不值一驳；墨西哥总统洛佩斯谈及该报告中的墨西哥篇，直言“毫无价值”，其中一些内容公然违反国际法；古巴外交部长罗德里格斯在社交媒体发文称，美国政府对本国发生的侵犯人权和种族虐待现象视而不见，却对古巴等国家的人权状况进行污蔑；委内瑞拉外交部发布声明称，美国通过所谓人权问题，对那些违背美国意愿的主权国家的内政横加指责；越南外交部表示，该报告罔顾越南人权情况的事实，作出不客观表述……

　　一份人权报告为何招致群情激愤？从20世纪70年代开始，美国政府便“孜孜不倦”地发布年度国别人权报告，声称这是其所谓“在全球范围内促进人权和民主”的工作之一。然而，冠冕堂皇的幌子之下，所谓人权报告实为美国维护霸权的政治工具，其中无处不是美国对己一套、对人一套的虚伪双标。

　　先看这份人权报告多么失之偏颇。该报告声称，要试图客观公正地记录世界各地的人权状况。但翻阅其中内容不难发现，报告中用尽避重就轻的把戏——对美国本国以及盟友国内的人权问题一笔掠过甚至只字不谈，注意力几乎全部集中在美国视为竞争对手及与美国关系紧张的国家。英国专栏作家阿里·阿克巴尔·鲁夫近日在美国“欧亚评论”网站撰文指出，美国在年度国别人权报告中夸大发展中国家和其他“不友好”国家的人权状况，而对其盟友的类似问题轻描淡写或略去。

　　美国为何“选择性聚焦”？因为美国发布人权报告的实质是将人权作为胁迫他国、诋毁竞争对手的工具。但凡美国认为某个国家影响或危害到其战略利益，便给该国贴上“侵犯人权”标签，打起“捍卫人权”大旗，“名正言顺”地威胁、制裁甚至入侵该国。美国真正关心各国人民生存状况吗？显然不是。如美国纽约大学历史和国际关系学者詹姆斯·派克所言，美国官方倡导的所谓人权与真正的人权理念几乎没有丝毫联系，美国官方高举“人权”旗帜，唯一目的是利用“人权”推行自己的全球战略。

　　再说美国是否有资格充当“人权判官”。美国接连不断发布年度国别人权报告，对别国指手画脚，而其自己这座所谓“人权灯塔”早已坍塌。看其国内，枪支暴力致死人数居高不下、少数族裔遭受广泛歧视、药物滥用致死人数持续攀升、儿童生存环境令人担忧……种种痼疾根深蒂固，且在美国社会政治极化的背景下丝毫看不到解决希望；环视全球，多年来美国滥用武力和单边制裁，在世界多地制造人道主义灾难。21世纪以来，美国以“反恐”为名在85个国家开展军事行动，直接导致至少92.9万名平民死亡，3800万人流离失所。美国实施的单边制裁总数为世界之最，目前仍在对20多个国家实施制裁，甚至导致被制裁国家无法向其人民提供基本的食物和药品。

　　这样一个在人权问题上劣迹斑斑的美国，却端着傲慢的姿态肆意评判指责他国人权状况，俨然一副“人权教师爷”的模样。这种霸权、霸道、霸凌，如何让世人信服？美国年度国别人权报告每每一经发布，便引来多国反对和抨击，正是因为世人日益看清一个事实——动辄以保护“人权”为名、行破坏干预之实的美国，才是人权进步的绊脚石、全球和平发展的破坏者。

　　人权绝非少数国家的专利，更不应成为向别国施压、搞政治讹诈的工具。“人权卫士”滤镜早已碎了一地的美国，与其杜撰满纸荒唐言的年度国别人权报告，不如把精力放到正视和检讨自身人权状况上，为解决本国人权问题做些实事。

(责编：贾文婷、崔越)

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