本报记者 李嘉宝

2022年12月21日，在靠近墨西哥边境的美国得克萨斯州埃尔帕索，边境巡逻人员检查从墨西哥华雷斯偷渡来的移民。

新华社/美联

近日，与加拿大接壤的美国北部边境非法越境现象有激增之势。据路透社报道，去年10月至今年2月，美国边防巡逻队在美加边境逮捕非法移民近2900人次，超过2022财年全年逮捕人数。

与此同时，美国南部边境非法移民问题也不容乐观。“美墨边境的非法移民人数一直在上升。”美国有线电视新闻网（CNN）指出，2022财年，超过276万非法移民在美墨边境被拘留，创下历史新高。美国海关与边境保护局的数据显示，2022财年，美国南部边境非法移民在越境时的死亡人数高达856人，是有记录以来最高的一年。

相关数据凸显美国政府在处理移民事务上的无力和尴尬，暴露多重治理之失。

政策——

政府在移民问题上越来越无能为力

针对美加边境的非法移民问题，美国全国广播公司新闻台分析，从墨西哥首都墨西哥城或海滨城市坎昆飞往加拿大蒙特利尔或多伦多的单程机票约350美元，一些买得起机票的人选择“先飞加再入美”路径。相较于南部美墨边境，他们在北部边境被执法人员援用“42条”非法移民快速驱逐令遣返的风险较小。

所谓的“42条”，是指特朗普政府2020年3月以防疫为由、援引《美国法典》第42条款开始实施的非法移民快速驱逐令，该条款允许美国边防人员以预防新冠的名义拒绝越过南部边境的非法移民。“42条”原定于2022年5月23日失效，但在2022年底，美国联邦最高法院宣布其继续有效。

据《纽约时报》近日报道，“42条”非法移民快速驱逐令将于今年5月11日失效，拜登政府正在考虑重启针对非法移民家庭的羁押政策。美国全国广播公司新闻台近日援引国土安全部官员的消息披露称，拜登政府定于数周内公布一项移民新政，与特朗普政府的强硬政策将“并无二致”。

今年1月，拜登就美墨边境问题宣布一项新政策，表示美国政府将每月接收来自古巴、海地、尼加拉瓜和委内瑞拉四国的3万名移民，前提是他们在美国必须有担保人，同时美国也将打击那些未能通过该“合法途径申请”试图进入美国的移民。该政策一经宣布，立即遭到移民权利组织的抨击。他们认为，新政策给无法获得必要资源的移民设置了重大障碍，等于是把“特朗普式政策”换成了另一项反移民政策。

中国人民大学首都发展与战略研究院研究员、国际关系学院教授李庆四在接受本报记者采访时指出，两年多来，拜登政府的移民政策立场出现摆动和回调，从上任之前极力批驳共和党移民政策，到上任后采取一定宽松政策，再到向特朗普政府政策靠拢，逐渐趋向强硬、严厉。拜登政府竞选时的高调姿态更多是出于政党政治博弈的需要，目的是为了赢得移民群体的选票支持。日趋严峻的非法移民危机，不断凸显拜登政府在处理移民事务上的无力和尴尬。

中国国际问题研究院美国研究所副研究员龚婷向本报记者分析，特朗普政府上任以来，随着美国政治向保守化和右倾化转向，保护主义、本土主义、民粹主义思潮加速抬头，美国保守群体对移民的态度趋于强硬，政府也出台了多项收紧移民政策的措施。拜登政府上台后，名义上对非法移民持开放态度，但在政策上并未有较大作为，近期还推出了针对美墨边境移民更加严格的限制性措施。总体来看，在当前美国国内政治大气候下，美国政府很难放松相关政策。在此情况下，美加、美墨边境日趋严峻的移民危机与美国移民政策之间的矛盾将进一步凸显。

制度——

移民政策日益被党争“绑架”

为了“震慑”北部非法越境者，美国边防执法人员竟“另辟蹊径”，把在美加边境附近逮捕的近百名非法移民用包机“空运”至南部边境州。一名美国海关与边境保护局官员证实，一架包机日前搭载48名因非法穿越美加边境被拘人员，从纽约普拉茨堡飞至得州哈灵根。路透社援引一名目击者的说法报道，还有一架运载大约50名非法移民的包机从普拉茨堡飞抵得州埃尔帕索。

“转运”非法移民在美国并不是新鲜事。2022年是美国中期选举年。美国全国公共广播电台2022年12月报道，在过去8个月里，得克萨斯州州长阿博特等共和党政客使用大巴和飞机，将成千上万的移民陆续运至美国首都华盛顿、纽约、费城等民主党人主政的城市，甚至是副总统哈里斯的住所外，以抗议现任美国政府的移民政策。据法国《快报》报道称，美国“投送移民”行为的“受害者”已达近万人，这也反映出美国舆论的两极分化。

美国的移民政策正日益被党争“绑架”。无论哪一党主政，都无法拿出彼此能接受的改革方案，原因在于两党理念上的巨大鸿沟。皮尤研究中心的一份报告显示，两党在移民政策上的侧重点截然不同。共和党人更关心边境安全，主张驱逐非法移民；民主党人赞成为非法进入美国的人提供渠道，帮助他们获得合法身份。

与此同时，民主党指责共和党为了白人选票，拥抱本土主义与白人至上主义，煽动排外和种族歧视言行。共和党指责民主党通过接收移民来增加少数族裔选票和国会席位。在党争愈加白热化的大背景下，双方要在立场上作出妥协，短期内根本不现实。美国《华盛顿时报》刊文评论称，可能再没有比移民问题更深入人心的“红蓝分歧”了。

美国莱斯大学贝克公共政策研究所近日发布的最新研究报告指出，由于“民主党和共和党之间存在严重分歧”，美国移民制度改革进展缓慢。随着民主党在去年中期选举中失去在众议院的多数席位，美国国会通过任何重大支持移民的立法的机会已经减少了。此外，倾向于共和党的保守派大法官在最高法院占多数，这样造成的后果是：若没有美国国会批准，政府移民政策受到法律挑战的可能性更大。

李庆四指出，长期以来，美国两党都在移民问题上大做文章。华盛顿政客不是真正关心该问题，而是要给自己拉选票、谋筹码。一些利益集团还将非法移民视为廉价的劳动力来源，认为其“有利可图”，使得围绕移民政策的政治博弈更加复杂。

“移民政策在美国已被高度政治化，暴露美国两党政治的痼疾及政治制度的深层次矛盾。”龚婷指出，近年来，非法移民问题成为两党相互斗争和攻击的重点议题。在最近几次的大选和中期选举中，两党围绕移民政策的博弈都十分激烈。可以预见，随着2024年大选年的到来，这种斗争将再次上演。

人权——

社会撕裂和种族对立进一步加剧

近期，美国边境非法移民安全事件接连发生。据美国得克萨斯州警方发布的消息，美国边境巡逻队日前在距美墨边境大约160公里的地方拦截一列货运火车，发现十余名非法移民被困车厢，其中2人已经死亡，多人严重脱水。据CNN等多家外媒报道，加拿大警方3月31日在加美边界的阿克维萨斯涅地区发现了8具非法越境人员的尸体。

美国边境非法移民危机日趋严峻，酿成严重人道主义危机。数据显示，美国设立了世界上最大的移民拘留系统，目前边境各州的拘留设施超过200处。美国政府为了节省成本，往往将移民拘留营交给私营公司建造和运营，形成事实上的私营监狱。拘留营的条件非常恶劣，极易引发身心疾病或死亡。

据英国《卫报》网站报道，2016年至2021年间，发生了160多起美国边境执法人员虐待包括儿童在内的寻求庇护者的案例，涉及美国海关和边境保护局、边境巡逻队等主要执法机构。据CNN报道，2020财年共有21人在美国移民拘留所中死亡，是2019财年死亡人数的2倍多。2021财年美国关押的170多万移民中，高达80%被关押在私营拘留设施中，包括4.5万名儿童。

联合国人权事务高级专员沃尔克·图尔克曾批评道，美国政府边境移民政策对寻求庇护者的基本权利构成威胁，破坏国际人权和难民法的根基。

“美国政府一味地封锁边境、阻止非法移民涌入，都是失败的尝试，是对移民生命的漠视和人权的侵犯。”美国《华盛顿邮报》刊文称。

“非法移民安置是美国移民政策长期面临的突出问题。”李庆四指出，美国一再高举民主、人权和人道主义大旗，对其他国家人权状况进行干预。事实上，美国政府对非法移民的暴力驱赶、羁押等行为，暴露出其对人权问题的漠视。根据美国最高法院判决，非法移民享有美国宪法第十四修正案规定的受到平等保护权利。但实际上，非法移民往往遭到法律和制度性歧视，很难享受基本的权利与福利。

“从历史上看，美国是一个移民大国，但长期以来针对有色族群的歧视和排斥根深蒂固。当下美国社会愈演愈烈的移民危机，也是美国白人至上种族主义的集中体现。”龚婷指出，美国政府针对非法移民的驱逐、关押、遣返等，往往伴随暴力执法行为，酿成严重人道主义危机，暴露出美国恣意侵犯人权的事实。此外，美国政府的移民政策长期饱受争议、未见成效，导致移民问题积重难返，更加折射出美国社会根深蒂固的种族主义，并将进一步加剧社会撕裂和种族对立。

(责编：贾文婷、崔越)