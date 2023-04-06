清明时节，中国一些驻外大使馆、维和部队举行祭扫活动，祭奠长眠海外的英烈以及在援外工作中献出宝贵生命的专家、技术人员等。

中国驻朝鲜大使王亚军4日率使馆全体馆员和中国驻朝机构代表向平壤中朝友谊塔敬献花篮，深切缅怀中国人民志愿军英烈。

当天上午，伴着深情的献花曲，写有“中国人民志愿军烈士永垂不朽”字样的花篮被抬至友谊塔塔基平台处。全体人员鞠躬默哀，在友谊塔前献花，向英勇牺牲的中国人民志愿军烈士致以最崇高敬意。

中国驻越南大使馆工作人员4日赴越南北江省陶美烈士陵园扫墓，北江省人民委员会常务副主席梅山、越中友协副主席阮荣光等一同前往。

中国驻越南大使熊波深切缅怀为援越抗法、抗美牺牲的1400余名中国英烈，颂扬他们用宝贵生命诠释中国人民伟大的国际主义和革命英雄主义精神，筑起中越友谊的不朽丰碑，为中越两国乃至地区和平事业作出重大贡献。

中国驻老挝大使馆国防武官李兵5日率使馆馆员及在老中资公司机构和华侨华人代表赴位于老挝川圹省的中国烈士陵园扫墓，与老挝党政军群代表共同祭奠为支援老挝民族解放事业而长眠于此的中国革命英烈。

中老双方代表共同向烈士纪念碑敬献花圈并默哀，向革命英烈表达崇高敬意和深切哀思。李兵表示，上世纪六七十年代，为支援老挝人民争取国家独立和民族解放，数百名中国烈士长眠于川圹省等地，用生命谱写革命情谊华章，用鲜血铸就中老友谊的不朽丰碑。“我们一定要继承革命先烈遗志，传承红色基因，努力成为中老传统友谊的继承者、弘扬者和高质量携手共建中老命运共同体的践行者。”

中国驻塞尔维亚大使馆5日在中国驻南联盟大使馆旧址举行活动，祭奠在1999年北约轰炸中牺牲的三位烈士。中国驻塞使馆、中资企业、媒体及华侨华人代表等近百人参加活动，向纪念碑敬献花圈，并默哀致敬。

中国驻塞尔维亚大使陈波说，清明节缅怀烈士，是为了表达对先烈的哀思，更是为了继承先烈的遗志，从他们的精神中汲取前进的勇气和力量。

中国驻赞比亚大使馆4日在位于卢萨卡的坦赞铁路纪念园举行清明集体祭扫活动，深切缅怀在坦赞铁路建设等中赞友好事业中牺牲的中国专家和技术人员。

当天上午，中国驻赞比亚大使杜晓晖带领使馆工作人员、中国援赞第26批军医组全体成员以及驻赞中资企业代表等，向书写着“中国援赞烈士永垂不朽”的纪念碑鞠躬默哀、敬献鲜花。杜晓晖在讲话中回顾了中赞坦三国共同修建坦赞铁路的光辉历程，鼓励驻赞机构人员传承和弘扬坦赞铁路精神，努力开创中赞关系和各领域务实合作新局面。

中国驻缅甸大使馆公使衔参赞曹静5日率使馆人员赴勃固省东吁市，同缅甸中国企业商会、当地华侨华人代表和中国远征军后裔共同举行中国远征军烈士祭扫活动。使馆及华侨华人代表向中国远征军纪念碑敬献花篮，全体人员默哀追思。

曹静在活动上致辞表示，80多年前，中国远征军将士挥戈入缅、浴血奋战，赢得了辉煌战果，捍卫了世界和平，为世界反法西斯同盟的正义事业作出了重要贡献。我们要铭记先烈遗志、传承爱国精神，为构建中缅命运共同体、实现中华民族伟大复兴而不懈奋斗。

中国第十批赴马里维和医疗分队3月31日在联合国驻马里多层面综合稳定特派团东战区加奥超级营地的维和烈士广场举行清明祭扫活动，悼念蓝盔忠魂。

官兵们肃立默哀，深切缅怀以申亮亮为代表的维和英雄。分队队长许林表示：“祭扫活动更为激励斗志。作为任务区的主要医疗单元，我们定当不遗余力抢救医治，用精湛医术为维和官兵生命健康保驾护航。”

（据新华社北京4月5日电 参与记者：王超、孙一、胡佳丽、彭立军、谢昊、吴天雨、王子正、章建华、石中玉、张东强）

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