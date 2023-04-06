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打造绿色港口  提高物流效率

泰国加强水路运输网络建设

景超平  孙广勇
2023年04月06日06:53 | 来源：人民网－人民日报
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　　泰国交通部不久前宣布，泰国政府今年计划投资29亿泰铢（1元人民币约合4.98泰铢）用于开发和扩建港口、码头等水路运输基础设施项目。分析认为，泰国希望通过完善水路运输网络，打造更高效的交通物流体系，增强国际贸易竞争力。

　　根据泰国交通部的规划，今年将重点推进对湄南河沿线的拍宾诰、拉玛五、北革3个客运码头的改造升级。未来，泰国还将在湄南河上修建29个公共码头，以缓解交通拥堵状况，方便民众出行。此外，泰国还计划开通梭桃邑港至苏梅岛的滚装渡轮航线，以带动当地旅游业发展。

　　作为东南亚地区重要的水路交通枢纽，泰国目前有国际港口21个，曼谷港、廉差邦港等国际海运航线可联通新加坡、中国、日本、美国和欧洲国家。为保持海上运输优势，泰国加大了对港口的开发和维护力度。例如，将曼谷西部港口打造为自动化集装箱码头，提高物流效率；将在安达曼海岸和泰国湾地区开发新的邮轮港口，并与公路、铁路等其他交通运输系统无缝接驳，提高旅游业竞争力。

　　据泰国媒体报道，与公路、铁路接驳的所有码头改造和修建完工后，预计到2027年，每天的客运量将达到5.3万人次。泰国总理府副发言人黛素丽表示，目前正在建设的东部经济走廊地区工业港口开发项目、廉差邦港第三期项目等，建成后将为石化行业原料运输提供极大便利，并促进泰国进出口贸易的发展。

　　同时，泰国还努力打造更加绿色、更可持续的水路运输网络。作为泰国最大的集装箱深海港口和物流枢纽，廉差邦港目前已引进无人驾驶货车。无人驾驶货车采用模块化车头，取代了传统的驾驶室。港口工作人员介绍，无人驾驶货车提高了工作效率，纯电动设计也减少了碳排放。此外，泰国还在一些运输繁忙的运河航线投放了电动船只。据悉，去年该国运营的电动船有51艘，今年将增加至69艘。泰国港务局专家卡莫萨表示，泰国一些港口正减少使用排放大量温室气体和污染物的传统燃料，向清洁能源转型，积极打造绿色港口。

　　泰国开泰研究中心发表的文章认为，加快建设水路运输网络，将拉动建筑业以及上下游相关产业增长，创造就业岗位，增加民众收入，促进经济复苏。泰国政府希望通过建设水路运输网络，为该国打造高效完善的交通物流体系，改善营商环境，增强地区竞争力。

　　（本报曼谷电）


　　《 人民日报 》（ 2023年04月06日 17 版）
(责编：白宇、胡永秋)

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