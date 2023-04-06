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联合国利比亚支助特派团——

利比亚逾1500万平方米区域仍受战争遗留爆炸物影响

2023年04月06日06:53 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社突尼斯4月4日电  （记者潘晓菁）的黎波里消息：联合国利比亚支助特派团（联利支助团）4日发表声明说，利比亚境内仍有逾1500万平方米区域遭受战争遗留爆炸物影响。

　　声明说，4月4日是“国际提高地雷意识和协助地雷行动日”，联利支助团缅怀2022年在利比亚因战争遗留爆炸物死亡的19人，其中包括14名儿童。遗留爆炸物对利比亚人民的生命和生计构成日常威胁，阻碍民众安全获得教育、医疗和发展的机会，并在停战后持续造成人员伤亡。

　　声明说，利比亚清除地雷行动合作伙伴2022年在的黎波里、米苏拉塔、班加西和苏尔特等城市共清除2.74万件爆炸物，仍有许多工作要做。

　　联合国秘书长利比亚问题特别代表和联利支助团团长阿卜杜拉耶·巴蒂利在声明中说，清除地雷行动是利比亚走向和平与稳定的重要道路，也是利比亚人民拥有稳定生活权利的重要保障。

　　联合国大会2005年12月8日宣布每年4月4日为“国际提高地雷意识和协助地雷行动日”。


　　《 人民日报 》（ 2023年04月06日 17 版）
(责编：白宇、胡永秋)

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