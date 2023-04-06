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美国滥施单边制裁阻碍国际人权事业发展

达  璐
2023年04月06日06:53 | 来源：人民网－人民日报
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　　长期以来，美国在没有国际法依据、未经联合国安理会授权的情况下，以所谓“外交政策、国家安全”为借口滥施单边制裁，粗暴干涉别国内政，给被制裁国人民实现其基本人权制造障碍，加剧全球人道主义危机。

　　美国滥施单边制裁违背国际法

　　美国政府制裁成瘾，对许多发展中国家都实施过经济制裁，全球近一半人口受到影响，严重破坏了《联合国宪章》宗旨原则及国际法基本准则。

　　美国滥施单边制裁违反了主权平等原则。主权平等原则是《联合国宪章》所列的主要原则之一，是二战后各国开展对外交往所应遵守的基本准则。《联合国宪章》第七章明确规定，有权决定采取相关制裁措施的只有联合国安理会。只有在联合国安理会通过决议后，成员国才能对某一国家采取某项或一系列制裁措施。在国际社会，各国因文明、发展道路和模式而产生的差异理应得到尊重，所产生的摩擦也应秉持平等对话的态度去解决。但美国却往往以居高临下的姿态对他国进行单边制裁。正如其所发布的《2021年制裁评估报告》所确认的，“制裁成为美国应对国家安全、外交政策和经济所面临的一系列威胁时的首选工具”。

　　美国滥施单边制裁违反了国际法管辖权的一般原则。总体而言，一国法律仅在本国领土内具有效力，无权在他国适用，无权对相关人或行为行使管辖权。在国际法中，唯有一国与适用对象之间存在“真实、充分的联系”，才能实施域外管辖。但美国的“长臂管辖”却仅需符合“最低限度联系”，只要相关人员或实体与美国存在微弱联系就能进行“长臂管辖”，进而实施单边制裁。例如，美国1996年抛出了所谓“达马托法案”，让其可以对与伊朗进行贸易的第三国实体和个人进行“长臂管辖”，给伊朗造成巨大经济损失。

　　美国滥施单边制裁是其霸道霸权的一贯延续

　　维护自身霸权地位是美国滥施单边制裁的主要目的。经历两次世界大战和冷战后，美国成为世界头号强国。为维持霸权地位，美国自20世纪90年代起先后发动海湾战争、科索沃战争。“9·11”事件后，美国更加肆无忌惮，陆续在阿富汗、伊拉克发动战争，并军事介入利比亚、叙利亚。这些战争无不造成当地平民大量伤亡，资源消耗巨大，引起国际社会普遍控诉。

　　除了军事手段，美国还实施经济、外交等非武力制裁。《全球马格尼茨基人权问责法》《以制裁反击美国敌人法》等制裁法案及一系列行政令陆续推出。根据《2021年制裁评估报告》，截至2021年财年，美国已生效的制裁措施累计9400多项。从2000年到2021年，美国对外制裁增加了933%。

　　美国滥施单边制裁侵犯他国人权

　　一是对实现生存权造成严重阻碍。生存是享有一切人权的基础，是处于首要地位的权利。美国滥施单边制裁导致被制裁国家经济发展困难，政府和人民应对各类风险能力降低，极易因天灾人祸而陷入生存困境。美国对叙利亚长期实施非法单边制裁严重加剧当地经济民生危机。叙利亚今年2月遭受强烈地震灾害后，因极度缺乏重型设备和搜救工具，不少救援行动甚至只能靠徒手在废墟中挖掘。2021年8月30日，美军撤离阿富汗首都喀布尔，结束持续20年的阿富汗战争。就在阿富汗迫切需要资金进行和平重建之际，美国不但没有履行其应尽义务，反而冻结了阿央行数十亿美元国家资产，导致数以百万计的阿富汗民众在死亡边缘苦苦挣扎，近2000万人面临严重粮食短缺。

　　二是对实现发展权造成严重后果。发展权是一项不可剥夺的人权，在《发展权利宣言》《维也纳宣言和行动纲领》等多个重要国际人权文书中得以庄严确认。美国滥用单边制裁，给被制裁国及其国民的发展造成了不可估量的影响。据统计，1990年8月至2003年5月，美国制裁造成伊拉克石油收入损失1500亿美元，导致今日伊拉克的人均年收入都没有达到1990年的水平。单边制裁还对民众的个人发展造成不可估量的影响。以委内瑞拉、古巴、叙利亚和伊朗等国为例，美国的制裁阻止了这些国家和其他地方的电话会议和数据共享等，人们无法参加网络研讨会以获取信息、教育和培训，医生也无法查阅医疗数据库。

　　三是对实现健康权造成不良影响。健康权是《经济、社会及文化权利国际公约》明确规定“人人有权享受”的权利。美国通过经济、贸易封锁，使被制裁国难以获取相应的医疗资源。在新冠疫情期间，由于美国的单边制裁，被制裁国家人民的健康权保障受到严重影响。2020年，伊朗称曾3次试图按照世卫组织“新冠疫苗实施计划”购买疫苗，但均因美国的制裁和限制而无法付款。由于美国禁止第三国向古巴销售呼吸机，古巴无法购买抢救危重新冠肺炎患者所需的呼吸机。

　　美国肆意挥舞制裁大棒，严重违反了《联合国宪章》《经济、社会及文化权利国际公约》等国际法，严重践踏了被制裁国人民的基本权利。美国霸权行径已经成为全球和平发展的破坏者、人权进步的绊脚石。今年3月，联合国单边强制措施对人权负面影响问题特别报告员阿莱娜·杜晗指出，美国的单边强制措施侵犯了有关个人和实体的劳动权、行动自由权等基本人权。

　　国际社会呼吁，美国应切实遵守联合国宪章宗旨原则和国际法准则，停止滥施非法单边制裁，停止损害有关国家调动资源、发展经济和改善民生的努力，尊重其他国家人民的生存权、发展权和健康权。

　　（作者为西南政法大学人权研究院国别研究中心主任）


　　《 人民日报 》（ 2023年04月06日 17 版）
(责编：白宇、胡永秋)

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