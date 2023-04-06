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日本大幅增加防卫预算遭在野党和民众反对（国际视点）

本报记者  岳林炜
2023年04月06日06:53 | 来源：人民网－人民日报
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　　日本国会不顾在野党及民众反对，日前批准了政府2023财年预算案，其中防卫费再创历史新高。连日来，日本民众持续集会反对政府增加防卫费，认为此举将导致自卫队军备扩张、影响民生改善、加剧地区紧张局势等。

　　根据日本国会参议院3月28日通过的政府2023财年预算案，防卫费总额达到约6.82万亿日元（1元人民币约合19.2日元），较2022财年大幅增加26%，总额和增幅均创下历史新高。该预算案中还单独增设了“防卫力强化资金”，总额高达约3.38万亿日元。从防卫预算具体内容来看，2023财年用于强化攻击对方基地能力的相关预算高达1.4万亿日元，其中购买美制“战斧”巡航导弹的预算为2113亿日元。此前，日本众议院已通过该预算案。

　　据日本媒体报道，日本政府计划今后5年继续大幅增加防卫开支，将2023至2027财年的防卫费总额增至约43万亿日元，本次预算案的通过意味着防卫费增长已进入快车道。预算案在参议院表决通过当天，“阻止大扩军行动”等日本市民团体在参议院对面举行抗议活动。市民举着“反对军备扩张”“阻止军备扩张预算”等横幅和标语牌，高喊“停止执行军备扩张预算”“把税金用在民众生命和生活上”等口号，表达对政府大幅增加防卫费的强烈不满。

　　4月2日，日本市民团体在东京闹市区新宿车站附近发起签名活动，反对政府增加防卫费、增强军力。活动组织者批评政府不断牺牲社会保障等民生福祉，增加防卫费并扩大军力，完全违背了和平宪法。发起该活动的市民团体负责人高田健向记者强调，武力无法带来和平，日本政府不断增加防卫费只会制造地区紧张局势，让人怀疑日本是否正在脱离战后和平发展的轨道。“面对日本国内严峻的经济社会问题，日本政府应将更多财力投入到民生等领域，同时做出更积极的和平外交努力，促进地区安全稳定。”高田健说。

　　就日本执政党利用国会多数席位通过预算案大幅增加防卫费，日本在野党也纷纷提出批评。立宪民主党代表泉健太表示，与2023财年预算中防卫费增加26%相比，和儿童相关预算仅增加了2.6%，政府应更加重视民众生活。参议院议员、日本共产党书记局局长小池晃称，2023财年预算案堪称二战后最糟的预算案。

　　日本《每日新闻》发表评论，提醒政府勿陷入穷兵黩武的错误道路。文章认为，政府不断推动安保政策大转向、大幅增加防卫费令人担忧。面对物价高企、不少民众生活窘迫、出生人口不断下降的现实，日本的防卫费却持续大幅增加，政府不应误判政策重点，走向错误道路。

　　日本鹿儿岛大学教授伊藤周平日前在《日本的道路》杂志上发表文章表示，日本增加防卫费、重走军事化道路的举动正在威胁日本普通民众特别是老年人、低收入群体的生活。政府应改弦更张，放弃军事化以及可能导致战争的危险道路，转向进一步充实社会保障体系，更好保障民众生活。

　　（本报东京4月5日电）


　　《 人民日报 》（ 2023年04月06日 17 版）
(责编：白宇、胡永秋)

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