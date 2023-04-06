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施仁心仁术，见大爱真情（大使随笔）

李  健
2023年04月06日06:49 | 来源：人民网－人民日报
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　　今年是中国援外医疗队派遣60周年。60年来，中国累计向非洲、亚洲、美洲、欧洲和大洋洲的76个国家和地区派遣医疗队员3万人次，诊治患者2.9亿人次。一批批中国医护人员身披白甲、接棒相传，施仁心仁术，见大爱真情，为构建人类卫生健康共同体作出重要贡献。

　　1962年阿尔及利亚独立后，外籍医务人员和医疗设备几乎全部撤走，当地民众的基本医疗面临严峻危机。阿尔及利亚向国际社会发出求助信息。1963年1月，中国政府做出决定，并于4月6日向阿尔及利亚派出第一支援外医疗队。60年来，中国共派出援阿尔及利亚医疗队27批次、3522人次。他们牢记党和祖国的重托，发扬国际人道主义精神，克服各种困难，全心全意为当地人民服务，促进了阿尔及利亚卫生事业的发展和人民健康水平的提高。

　　中国医疗队员是不畏艰苦的勇士。援外医疗工作是一项艰苦而光荣的任务。中国医疗队员在阿尔及利亚8个省12所基层医院工作，部分地区设施简陋、物资匮乏，但他们吃苦不叫苦、处难不畏难，接续奋斗、初心如磐，始终保持昂扬斗志和乐观精神。

　　中国医疗队员是甘于奉献的楷模。他们远离祖国和亲人，毅然投身中阿友好事业，努力为增进当地民众健康、促进中阿医疗卫生合作作出积极贡献。他们用生命诠释使命担当，3名中国医疗队员因公殉职，长眠在阿尔及利亚。当新冠疫情在阿尔及利亚肆虐时，他们克服困难，坚持开展接诊任务，奋战在救死扶伤第一线，出色完成了任务。

　　中国医疗队员是救死扶伤的天使。中国医疗队在当地提供中医、妇产科、骨科等诊疗服务，截至目前，诊治患者2737万人次，接生207万名新生儿，开展了约173万台各类手术。中国医疗队还通过捐赠器械、分享经验、专业培训等方式，在当地留下一支“带不走的医疗队”。

　　中国医疗队员是大爱无疆的使者。周恩来总理曾指示中国援阿医疗队要“把阿尔及利亚人民的健康当作中国人民的健康一样对待”。中国医疗队用心服务当地民众，书写了一个又一个命运与共的感人故事。中国医疗队的仁心仁术得到阿尔及利亚人民的充分信任和普遍赞扬。阿尔及利亚卫生部前部长贾迈勒·乌尔德·阿拜斯表示：“中国医疗队员是我们最值得信赖的朋友，你们不辱使命，是中华民族的优秀使者！”

　　以中国向阿尔及利亚派遣医疗队为起点，两国医疗卫生合作的广度和深度不断拓展。新冠疫情发生后，团结抗疫成为中阿医疗卫生合作新亮点。阿尔及利亚总统特本对中国抗击疫情表示慰问和支持。阿尔及利亚是最早向中国提供紧急医疗物资援助的国家之一。中国向阿尔及利亚提供大量医疗物资、分享宝贵抗疫经验，成为最先向阿捐赠疫苗的国家，也是向阿提供疫苗最多的国家，更是唯一与阿合作生产疫苗的国家。两国还利用已有新冠疫苗生产线，实现流感等疫苗在阿尔及利亚生产，在开展疫苗国际合作中走在前列。

　　白衣执甲六十载，胸怀天下共命运。站在新的历史起点，中方将同阿方拓展医疗卫生合作，为巩固两国人民友谊、深化两国合作、推动构建人类卫生健康共同体作出更大贡献。

　　（作者为中国驻阿尔及利亚大使）


　　《 人民日报 》（ 2023年04月06日 03 版）
(责编：白宇、胡永秋)

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