本报记者 谢亚宏

日前，由中国企业承建的塞尔维亚E763高速公路新贝尔格莱德—苏尔钦段（见图。中国交通建设集团有限公司供图）通车仪式在塞首都贝尔格莱德举行。塞尔维亚总统武契奇、总理布尔纳比奇和中国驻塞尔维亚大使陈波等出席仪式。

新贝尔格莱德—苏尔钦段是E763高速公路的起始段，连接贝尔格莱德市区与已完工的E763高速公路苏尔钦—奥布雷诺瓦茨段，全长7.9公里，由中国交通建设集团有限公司承建。该路段通车后，塞西南部的大中城市也被纳入贝尔格莱德的1小时经济圈，惠及超过400万人，不仅方便当地居民出行，也将极大改善地区基础设施和投资环境。

当地司机佩亚家住苏尔钦，每天往返于家和位于贝尔格莱德的单位，上下班高峰期的交通拥堵让他苦不堪言。新路段开通后，他第一时间驾车前往体验，感到非常满意：“这条高速公路双向六车道，有效缓解了道路压力。我知道中国朋友还在修建其他交通基础设施项目，期待这些项目早日完工，让我们的出行更加便捷。”

武契奇在当天的致辞中说，中国有句话说得好：“要想富，先修路”。新贝尔格莱德—苏尔钦段高速公路是包含自行车道和人行道的现代化公路，该路段通车将大幅缩短其他城市来往贝尔格莱德的距离。今年中国农历春节前夕，武契奇专门到新贝尔格莱德—苏尔钦段项目现场，向中国建设者送上节日祝福，并感谢塞中两国建设者为项目建设作出的努力。

目前，E763高速公路通车总里程已达140公里，其中约87公里由中国企业承建。武契奇说，塞近年来经济发展势头良好，基础设施建设成果喜人，这与中国的支持和帮助密不可分。他说：“感谢中国朋友们一直同塞尔维亚站在一起，塞尔维亚将继续维护并促进塞中两国友谊。”

E763高速公路项目部电力责任工程师米兰科·拉多季奇年近古稀，对工作一丝不苟，是人人称赞的劳模和专家。当记者问到他为何已过退休年龄却依然坚持工作时，他表示：“这条高速公路是泛欧走廊的重要组成部分，全部建成后将与黑山境内的南北高速连接，直接通往黑山最大港口城市巴尔，作为内陆国家的塞尔维亚将拥有便捷的出海通道，整个巴尔干地区的互联互通和经贸往来也将受益。如此重要的工程，我希望能够全程参与。”

陈波表示，很高兴行驶在这条公路上的塞尔维亚朋友们每天都能感受到中塞互利合作实实在在的成果。高速公路的顺利通车凝聚了各方的努力，感谢塞方对中国承建企业的大力支持，感谢中塞两国建设者付出的辛勤劳动，期待双方在基础设施建设领域取得更多合作成果。

《 人民日报 》（ 2023年04月06日 03 版）

(责编：白宇、胡永秋)