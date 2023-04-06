人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

援外医疗谱写大爱之歌（和音）

2023年04月06日06:49 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　60年来，一批批中国援外医疗队员以精湛的医术和高尚的医德，全心全意为受援国人民服务，以实际行动铸就不畏艰苦、甘于奉献、救死扶伤、大爱无疆的中国医疗队精神

　　

　　“中国白衣天使，我一直都记着你” “你们创造了奇迹，谢谢中国医生！中国医疗队给我们带来希望！”“感谢你们传授宝贵经验”……今年是中国援外医疗队派遣60周年。自1963年4月6日中国向阿尔及利亚派出第一支援外医疗队以来，一批批中国援外医疗队员以精湛的医术和高尚的医德，全心全意为受援国人民服务，以实际行动铸就不畏艰苦、甘于奉献、救死扶伤、大爱无疆的中国医疗队精神，赢得国际社会广泛赞誉。

　　白衣执甲，用奉献诠释大爱。60年来，中国累计向非洲、亚洲、美洲、欧洲和大洋洲的76个国家和地区派遣医疗队员3万人次，诊治患者2.9亿人次。目前，援外医疗队在全球56个国家的115个医疗点工作，其中近一半在偏远艰苦地区。广大援外医疗队员克服工作生活上的困难，以仁心仁术造福当地人民。“把情怀和精力倾注于救死扶伤，把医者仁心践行于援外医疗事业”“患者的笑容，就是我们坚守执着的动力”“治病救人是医生的天职，排除万难也要治”……中国援外医疗队员们一句句朴实的话语，诠释了医者敬佑生命、济世救人的铮铮誓言。

　　中国援外医疗队员既是救死扶伤的白衣天使，也是传递情谊的友好使者。在阿尔及利亚，医疗队组织学术沙龙、学术讲座、中医针灸培训班等教学科研活动；在瓦努阿图，医疗队除了日常诊疗，还在院外开展巡岛、义诊、调研、健康宣教；在马耳他，医疗队组建的地中海地区中医中心先后举办数十期针灸培训班，学员覆盖德国、意大利、瑞士、塞尔维亚等欧洲国家……在救治患者之余，中国医疗队因材施教培训本地医生，为当地人民留下一支“带不走的医疗队”，以实际行动讲好中国故事，联结起中国人民与受援国人民命运与共的心灵纽带。上世纪70年代，第一批援埃塞俄比亚医疗队队长梅庚年在当地考察时发生车祸，以身殉职。当地人泽乌迪一家三代为梅庚年烈士义务守墓数十年，在当地传为佳话。

　　中国援外医疗是中国人民热爱和平、珍视生命的生动体现。西非埃博拉疫情暴发后，中国派出1200多名医护人员，收治800多名患者，完成1.2万余人次公共卫生培训。新冠疫情发生以来，中国同全球180个国家、10多个国际和地区组织分享疫情防控和诊疗方案，同160多个国家和国际组织举行疫情防控视频交流会议，先后向34个国家派出38支医疗专家组，向150多个国家和15个国际组织提供急需的抗疫物资援助。中国还组派短期医疗专家组开展专科行动，“光明行”“爱心行”“微笑行”等医疗巡诊活动广泛推进，为发展中国家民众的身体健康保驾护航。不论是在日常医疗，还是面临重大公共卫生突发事件的时刻，中国都积极伸出援手，充分展现负责任大国的担当。

　　大道不孤，德必有邻。中国援外医疗队用实际行动谱写大爱之歌，为推进人类和平与发展崇高事业作出了重要贡献。中国将继续积极开展援外医疗等国际合作，凝聚起携手构建人类卫生健康共同体的强大合力，与各方共同守护人类健康的美好未来。


　　《 人民日报 》（ 2023年04月06日 03 版）
(责编：白宇、胡永秋)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部