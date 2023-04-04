人民网北京4月4日电 （常沙、蔡海若）4月4日，中国人民对外友好协会以北京为主会场线上线下同步举行了“两会精神解读座谈会”。中国人民对外友好协会会长林松添、中国宏观经济研究院对外经济研究所研究员杨长湧及700余名外国商会代表、在华跨国公司高管、外国国际组织代表、智库、媒体、留学生领袖等出席了会议。

林松添表示，当前，中国的经济增长已经找到了新的动力源、新的增长点，已向高质量、高水平、现代化转型。在他看来，未来中国经济的发展主要有三个方向，即向上发展、向下发展和横向发展，分别指向高质量发展、乡村振兴和与世界互联互通。

杨长湧从是什么、为什么、怎么干三方面深入解读了中国的高水平对外开放。他表示，高水平对外开放是更大范围、更宽领域、更深层次、更加主动和更为安全的开放，将有利于推动高质量发展，促进深层次改革，实现与世界合作共赢。

杨长湧指出，推进高水平发展，一要更大力度吸引和利用外资，扩大市场准入，全面优化营商环境，有针对性地做好外资企业服务工作，鼓励外商投资研发中心；二要加快建设贸易强国，推动货物贸易优化升级，创新服务贸易发展机制，发展数字贸易；三要推动共建“一带一路”高质量发展，从政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通和民心相通（“五通”）到“硬联通”“软联通”“心联通”（“三联通”），再到稳步拓展包括健康、绿色、数字、创新等方面在内的合作新领域。

中美商会总裁何迈可表示，对很多美国企业，中国都是最重要的市场之一。中国之所以成为跨国公司全球经营战略的组成部分，是因为有明确的长期战略发展目标、重要的市场机遇以及高度支持和值得预测的商业环境。我们很高兴看到在去年年底的中央经济工作会议和近日的中国发展高层论坛上，中国重申了对外开放和支持外国投资的承诺。

瑞士ABB集团中国副总裁、政府及公共事务负责人董慧娟表示，过去几十年的发展过程中，我们见证了中国营商环境的持续改善以及法律法规的不断健全。国家大力推动绿色低碳转型，在电动交通、数字化、智能制造和智能城市等领域实现了高质量发展，这为我们带来很多新的发展机遇。今年政府工作报告中提到了更高水平的对外开放，更大力度地吸引和利用外资，令人振奋。ABB集团对于在中国的长期发展充满信心，未来还将持续在研发绿色智能技术和生产设施上增加投入。

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