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“对中国经济可持续增长保持信心”（外媒看点）

2023年03月08日08:01 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　只要到中国最大的经济中心城市上海看一看，就会发现一切都像疫情之前那样活跃起来。随着气温回暖，上海市中心最具国际化色彩的街区每天都熙熙攘攘。在上海陆家嘴金融贸易区，经济发展“列车”正开足马力全速前进。

　　——据西班牙《世界报》网站报道

　　2022年中国GDP增长3%，如果在2023年实现了增速5%左右的预期目标，就意味着中国经济从此前的影响中复苏。高盛集团分析认为，中国可以实现这一预期目标。

　　中国相关政策带来的好处比预期的还要大，两会将让国内外投资者对中国经济可持续增长保持信心。

　　——据英国《金融时报》网站报道

　　中国设定“5%左右”的经济增长目标，体现世界第二大经济体在优化调整疫情防控政策之后、稳步重振经济的信心。今年以来，中国经济复苏步伐加快。根据近日公布的官方数据，中国制造业采购经理人指数（PMI）在2月创近11年来的最高月度增幅，凸显出中国经济的快速回升。此外，中国服务业和建筑业也表现不俗。

　　——据美国有线电视新闻网报道

　　（本报记者 李嘉宝整理）

(责编：胡永秋、白宇)

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