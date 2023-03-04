新华社瓦莱塔3月3日电（记者陈文仙）位于首都瓦莱塔的马耳他中国文化中心2日晚举办传统中医讲座，吸引当地众多中医受惠者、中国文化爱好者参加。

马耳他大学中医中心医师张珉在讲座中向当地民众深入浅出地讲解中医药基本知识，并以缓解压力为主题，向现场观众介绍适用中药和相关穴位。此外，她还现场示范玫瑰花茶制作和使用方法，指导穴位按摩。观众踊跃参与互动，现场气氛轻松热烈。

现年36岁的阿利娜·乔里卡是马耳他当地一名心理医生，她告诉新华社记者，讲座让她深受启发。西方医学在面对压力问题时，通常关注的是精神层面，但中医可以通过按摩人体穴位达到减压效果，这对当前西方现代心理学研究有借鉴意义。

马耳他中国文化中心主任袁媛说，中医药是中国古代科学的瑰宝，是中华传统文化的重要组成部分，在国际上受到越来越多的关注与认可。随着地中海地区中医中心和马耳他大学中医中心相继成立，中医药在马耳他得到更广泛认可。文化中心期待与各方共同努力，继续为传播和发扬两国优秀传统文化搭建平台，为推动文明互鉴作出更大贡献。

马耳他大学中医中心成立于2015年，由上海中医药大学和马耳他大学合作建立。

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