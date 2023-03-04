新华社北京3月3日电 题：推动乌克兰危机政治解决的中国担当

新华社记者叶书宏

乌克兰危机全面升级经年有余，对全球负面溢出效应不断显现。平息战火、实现和平成为国际社会普遍期待。中国政府近日发布《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》文件，全面系统阐释中方基本立场主张，契合国际社会共同心声，符合世界根本长远利益，为解决危机提出全面、综合、可行的方案，彰显了中国作为世界和平维护者的负责任大国担当。

这份立场文件内容涵盖尊重各国主权、摒弃冷战思维、停火止战、启动和谈、解决人道危机、保护平民和战俘、维护核电站安全、减少战略风险、保障粮食外运、停止单边制裁、确保产业链供应链稳定、推动战后重建等12个方面，既重申了中国的一贯主张，也注意吸纳国际社会理性观点，既明确了重大原则前提，也标注了走出危机的清晰路径，得到当事方在内的国际社会广泛认同。联合国认为，中方立场文件“对解决乌克兰危机十分重要”，是“一项重要贡献”。

中方立场文件以止战为首要目标，契合有关各方和世界人民呼唤和平的共同心声。持续的战争带来无尽伤痛，政治解决争端符合俄乌双方和国际社会共同利益。然而，危机全面升级一年来，每当和谈曙光乍现，总有些外部势力从中作梗，制造谣言、挑拨离间、抹黑调停者。他们不希望和谈成功、不愿意战事停止。为了所谓“更大的战略目标”，他们煽动阵营对立，不断拱火浇油，根本不在乎乌克兰人民的死活，对其他国家和地区遭受的连带损害无动于衷。中国此时站出来呼吁：这场冲突不应再继续下去了！道出了霸权压制下全球积蓄已久的广泛民意。匈牙利萨佐德韦格研究所政治分析中心主任基塞伊·佐尔坦认为，中国作为联合国安理会常任理事国和世界重要经济体，以和平为目标提出建设性方案，是一个“非常积极的进展”，代表了世界上大部分地区和国家的声音。

中方立场文件直击乌克兰危机痛点，为各方走出安全困境提供了重要的方向指引。乌克兰问题有着复杂历史经纬，既是欧洲安全矛盾长期积累的爆发，也是冷战思维和集团对抗造成的结果。归根结底，安全问题是乌克兰危机的症结所在，危机爆发的导火索正是一些国家为谋求自己的绝对安全而步步紧逼将别国“逼到了墙角”。中国直击要害地提出：一国的安全不能以损害他国安全为代价，地区安全不能以强化甚至扩张军事集团来保障，各国的合理安全利益和关切都应得到重视和妥善解决。美国外交学者网站刊文称，“安全不可分割”原则遭到无视是导致危机爆发的根源之一，而遵守该原则将是化解危机办法的一个重要部分。

中方立场文件秉持劝和促谈一贯立场，为政治解决乌克兰危机提供了可行路径。危机爆发以来，中国始终本着为地区和世界和平负责任态度，坚持维护联合国宪章的宗旨和原则，坚持安全不可分割的原则，秉持公道正义，积极劝和促谈，参与人道援助。从呼吁“为和平创造空间，为政治解决留有余地”，到提出对乌克兰问题五点立场和缓解人道主义危机六点倡议，再到提出化解乌克兰危机的“四个应该”“四个共同”和“三点思考”，中国不懈的和平努力有目共睹，得到国际社会广泛认同。克罗地亚前副总理安特·西莫尼奇表示，中国始终呼吁和平，强调对话谈判是解决乌克兰危机的唯一可行出路，中方发布的立场文件不仅对俄乌双方，而且对国际社会都具有重要意义。波兰总统杜达强调，谈判永远是一条让乌克兰问题通往和平的道路，中国作为伟大的合作伙伴和拥有强大实力的大国，不能被忽视。

冲突战争没有赢家，复杂问题没有简单解决办法，大国对抗必须避免。乌克兰危机带来警示：以牺牲别国安全谋求自身安全，必然陷入安全困境；以冷战思维构建世界和地区安全框架，必然导致冲突对抗。作为负责任大国，中国始终是劝和促谈的“助推器”，反对做煽风点火的“鼓风机”。从提出全球安全倡议到发布《全球安全倡议概念文件》，再到《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》，中国向世界表明了一个鲜明立场，那就是在战争与和平问题上，中国站在和平一边；在单边制裁与对话谈判之间，中国站在对话谈判一边；在拱火浇油与降温灭火之间，中国站在降温灭火一边。中国主持的是公道，谋求的是和平，着眼的是长远，始终站在历史正确的一边，反对霸权主义和强权政治，与国际社会一道共同守护人类的和平与安宁。

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