新华社约翰内斯堡3月4日电 专访：中国式现代化为非洲发展提供借鉴与机遇——访南非约翰内斯堡大学非洲-中国研究中心主任蒙亚埃

新华社记者谢江

“中国式现代化的新图景，为包括非洲国家在内的广大发展中国家发展提供有益借鉴和发展机遇。”南非约翰内斯堡大学非洲-中国研究中心主任戴维·蒙亚埃日前在约翰内斯堡接受新华社记者专访时这样说。

作为研究中非关系的学者，蒙亚埃高度关注中国式现代化。他认为中国式现代化是“人类社会发展的一项创举”。中国式现代化的探索与实践表明，中国走出了一条符合中国历史与国情的发展道路。

“中国式现代化的成功将激励并影响世界其他国家的现代化建设，特别是为非洲广大发展中国家的现代化探索提供有益借鉴。”蒙亚埃说。

中国式现代化是走和平发展道路的现代化。中国不走一些国家通过战争、殖民、掠夺等方式实现现代化的老路，而是在坚定维护世界和平与发展中谋求自身发展，又以自身发展更好维护世界和平与发展。

对于这一点，蒙亚埃高度认同。他认为，非洲国家应充分利用中国式现代化带来的积极效应，通过加强同中国务实合作带动非洲整体经济增长，惠及广大非洲人民。

蒙亚埃表示，中国在现代化进程中坚定支持全球化与多边主义，通过持续推进高水平对外开放，与包括非洲在内的全球市场和伙伴共享发展机遇。“非中务实合作展现蓬勃生机与活力”。

在中非合作论坛框架下，中国先后宣布对非“十大合作计划”“八大行动”和“九项工程”，双方在基础设施、公共卫生、能力建设等多领域合作硕果累累，新时代中非命运共同体建设始终保持着高水平发展。

自中非合作论坛成立以来，中国企业为非洲新建和升级铁路超过1万公里、公路近10万公里、桥梁近千座、港口近百个，还有大量医院和学校，累计创造超过450万个就业岗位……

蒙亚埃说，非洲同中国通过“一带一路”倡议等开展了广泛合作。未来，在中国推进中国式现代化的过程中，非中之间通过“一带一路”倡议等进行的投资与贸易预计将出现大幅增长。“中非合作前景广阔，合作内容与形式愈加丰富，期待双方务实合作成果将更好地惠及双方民众。”

从中国日新月异的发展中，从中非双方互利共赢的合作中，蒙亚埃得出这样一个结论：中国式现代化打破了“现代化=西方化”的迷思，展现了现代化的新图景。

“中国式现代化将为世界提供一种新范式，这一新范式摒弃‘零和博弈’，有利于各方共同推动构建人类命运共同体，实现全球共同繁荣。”蒙亚埃说。

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