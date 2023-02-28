人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

西方对乌军援不得民心，欧洲数万民众游行抗议

2023年02月28日09:01 | 来源：中国新闻网
小字号

　　中新网2月27日电 综合报道，当地时间25、26日，欧洲多地爆发大规模抗议活动，示威者要求当局停止向乌克兰继续输送武器，并呼吁俄罗斯和乌克兰进行和平谈判。

　　当地时间26日，巴黎和法国其他地区举行了多场抗议活动，示威者在街头游行，举着写有“为了和平”的巨大横幅。示威民众呼吁法国退出欧盟和以美国为首的北约，并敦促其停止向乌克兰提供武器。

　　报道称，法国已经连续两个周末举行了抗议活动。据悉，本次活动由法国右翼政治人物弗洛里安·菲利波领导。这位政治家声称，26日开展的示威活动吸引了比此前一周更多的参与者——大约有1万人参与了上周末的集会。

　　菲利波表示，除巴黎外，法国其他约30个地点也举行了规模较小的反北约抗议活动。

　　同日，数百人聚集在德国西南部拉姆施泰因空军基地外，要求停止对乌军援，并呼吁乌克兰和俄罗斯进行和平谈判，避免局势升级。

　　社交媒体上的视频显示，抗议者们举着让美国人“回家”和“停止输送武器”的标语牌，高喊口号，并敲鼓示威。

　　报道称，截至当日下午5点30分，共有约2000人参与了示威活动。

　　当地时间25日，数万名示威者聚集在柏林市中心，参加由左翼人士组织的抗议活动。抗议者们谴责西方向乌运送武器，并呼吁乌克兰危机双方进行和平谈判。

　　25日，意大利的米兰和热那亚也有数千人参与了和平示威。活动人士称，意大利政府向乌运送武器违反了国家法律。

　　集会组织方发言人指责意大利政府违反了1990年颁布的第185号法律，该法律“禁止从意大利进口、出口和转运武器到交战国家。”

　　据意大利当地媒体报道，在热那亚举行的抗议集会吸引了来自全国各地以及瑞士和法国的近4000名参与者。

　　报道称，在米兰的抗议活动中，数百人高喊着口号，并挥舞旗帜。

　　此前，美国有上千名反战人士在华盛顿市林肯纪念堂前举行集会，要求美国停止煽动俄乌局势，敦促美国促进双方和谈，呼吁解散北约、削减美国军费等。集会组织者表示，这可能是自伊拉克战争以来美国最大规模的反战示威。

(责编：崔译戈、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部