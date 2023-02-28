中新网2月27日电 综合报道，当地时间25、26日，欧洲多地爆发大规模抗议活动，示威者要求当局停止向乌克兰继续输送武器，并呼吁俄罗斯和乌克兰进行和平谈判。

当地时间26日，巴黎和法国其他地区举行了多场抗议活动，示威者在街头游行，举着写有“为了和平”的巨大横幅。示威民众呼吁法国退出欧盟和以美国为首的北约，并敦促其停止向乌克兰提供武器。

报道称，法国已经连续两个周末举行了抗议活动。据悉，本次活动由法国右翼政治人物弗洛里安·菲利波领导。这位政治家声称，26日开展的示威活动吸引了比此前一周更多的参与者——大约有1万人参与了上周末的集会。

菲利波表示，除巴黎外，法国其他约30个地点也举行了规模较小的反北约抗议活动。

同日，数百人聚集在德国西南部拉姆施泰因空军基地外，要求停止对乌军援，并呼吁乌克兰和俄罗斯进行和平谈判，避免局势升级。

社交媒体上的视频显示，抗议者们举着让美国人“回家”和“停止输送武器”的标语牌，高喊口号，并敲鼓示威。

报道称，截至当日下午5点30分，共有约2000人参与了示威活动。

当地时间25日，数万名示威者聚集在柏林市中心，参加由左翼人士组织的抗议活动。抗议者们谴责西方向乌运送武器，并呼吁乌克兰危机双方进行和平谈判。

25日，意大利的米兰和热那亚也有数千人参与了和平示威。活动人士称，意大利政府向乌运送武器违反了国家法律。

集会组织方发言人指责意大利政府违反了1990年颁布的第185号法律，该法律“禁止从意大利进口、出口和转运武器到交战国家。”

据意大利当地媒体报道，在热那亚举行的抗议集会吸引了来自全国各地以及瑞士和法国的近4000名参与者。

报道称，在米兰的抗议活动中，数百人高喊着口号，并挥舞旗帜。

此前，美国有上千名反战人士在华盛顿市林肯纪念堂前举行集会，要求美国停止煽动俄乌局势，敦促美国促进双方和谈，呼吁解散北约、削减美国军费等。集会组织者表示，这可能是自伊拉克战争以来美国最大规模的反战示威。

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