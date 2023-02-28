中新网2月27日电 据俄新社27日报道，匈牙利外长彼得·西雅尔多在接受媒体采访时表示，“北溪”管道爆炸一事应被视为恐怖袭击，并呼吁联合国参与爆炸事件的调查。

西雅尔多表示，匈牙利支持对“北溪”事件进行详细且全面的调查。他强调：“这样的攻击应该被视为恐怖袭击。我们支持对所发生的事情进行全面、深入、结构化和详细的调查。”

据这位外长称，无论是谁发起调查，匈牙利都会支持所有类型的程序。这些程序将为查明“是谁干的”以及“为什么这么干”带来希望。

西雅尔多称：“无论是谁对‘北溪’管道做了什么，都是可耻的。因为这是第一次如此大型的欧洲关键基础设施遭到攻击。”

他补充道，联合国应该参与调查“北溪”管道爆炸事件。

“我认为联合国应该发挥更大的作用，”西雅尔多表示，“因为联合国是最后手段。基本每个国家在这里都有代表，可以进行任何形式的讨论......在联合国的主持下，即使是敌对关系也可以相互交流。”

据悉，俄罗斯向欧洲运输天然气的大动脉“北溪”管道于2022年9月26日发生爆炸。瑞典、丹麦和德国正在进行调查，但尚未得出任何具体结果。

此前，曾获普利策奖的美国调查记者西摩·赫什发表文章称，“北溪”事件的“幕后黑手”是美国，但五角大楼对此予以否认。俄罗斯目前正寻求联合国成立一个独立的国际委员会来调查事件真相。

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