新华社北京2月27日电（记者温馨、邵艺博）2月27日，包括20位驻华大使、7位驻华使馆临时代办在内的110个国家和国际组织的驻华使节走进中国交通建设集团有限公司，实地了解中国企业在交通和城市基础设施等领域的发展成就。

2月27日，外国驻华使节在中交集团参观。 新华社记者 邵艺博 摄

在专题展览厅，一个个模型、一张张照片、一段段影像，向驻华使节们展示了这家中国企业在高速公路、轨道交通、港口机场、智慧城市等方面的建设情况；来到中交集团成员企业良业科技集团，驻华使节们参观了光智慧馆和城市更新馆，深度感受光科技在康养、办公、生活、商业等领域的应用，并不时驻足体验。

2月27日，外国驻华使节在中交集团参观。 新华社记者 邵艺博 摄

交流中，驻华使节们纷纷表示，中国始终以自身发展为世界创造机遇，通过共建“一带一路”，推动不同国家实现共同发展。中国企业在给当地带来技术、经验和标准，增加就业岗位的同时，也大大提高了当地人员的劳动技能。

驻华使节们表达了同中方深化基础设施建设领域合作的强烈意愿，并表示希望与中国企业探索绿色低碳、数字化转型等方面的合作，实现共赢发展。

2月27日，外国驻华使节在中交集团参观。 新华社记者 邵艺博 摄

据中交集团相关负责人介绍，该集团在全球157个国家和地区开展实质性业务。“一带一路”倡议提出以来，在相关国家和地区累计投资、建设3000多个基础设施项目，其中修建公路里程超13000公里、桥梁200余座、重点港口150个。在这些项目中，马来西亚东海岸铁路、肯尼亚蒙内铁路、尼日利亚莱基深水港、巴基斯坦喀喇昆仑公路、斯里兰卡科伦坡港口城、马尔代夫中马友谊大桥等成为所在国家和地区的标志性工程。

“驻华使节步入国企”系列活动由外交部和国务院国资委共同组织，旨在为中央企业和各国驻华使节打造互动交流平台。

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