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世界移动通信大会聚焦技术发展新趋势

2023年02月28日08:44 | 来源：新华网
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　　新华社西班牙巴塞罗那2月27日电（记者康逸 朱晟）2023世界移动通信大会27日在西班牙巴塞罗那会展中心开幕。在为期四天的大会中，来自全球200多个国家和地区2000多家参展企业将重点就移动通信行业新趋势、新产品和新技术等展开探讨，分享对影响行业热点问题的见解。

2月27日，参观者在西班牙巴塞罗那举行的世界移动通信大会上体验虚拟现实眼镜。新华社记者孟鼎博摄

　　今年大会主题为“时不我待”，其中5G加速、开放网络、金融科技和数字化等是本次大会的焦点。2023世界移动通信大会主办方全球移动通信系统协会（GSMA）会长葛瑞德表示，我们正走在数字化的道路上，而要真正实现这一目标，需要来自各个领域的创新力量。

2月27日，参观者在西班牙巴塞罗那举行的世界移动通信大会上体验智能眼镜。新华社记者孟鼎博摄

　　他说，今年是第一部移动电话诞生50周年，这标志着“一系列事件的开始”，这些事件深刻改变了人们的生活、工作和互动方式。

　　中国移动、中国联通、中国电信、华为、中兴、OPPO、小米等中国通信和科技企业参加本届大会。GSMA首席执行官约翰·霍夫曼预计，25%的与会者将来自亚洲，其中4000至5000人来自中国。

　　世界移动通信大会是移动通信行业的盛会之一，也被称为行业“风向标”。但过去几年这一盛会深受新冠疫情影响，2020年大会被迫取消，2021年则被延期且大部分展示和讨论改为线上举行，虽然2022年恢复线下举行，但规模仍不及疫情前。2019世界移动通信大会吸引了超过10.9万人。

2月27日，参观者在西班牙巴塞罗那举行的世界移动通信大会上体验手机游戏。新华社记者孟鼎博摄

　　此外，主办方还期待借展会促进行业复苏、缓解疫情对经济的影响。葛瑞德强调，大会除了关注技术领域的发展，探索行业领军者的未来愿景，同时也重视大会所创造的经济价值。大会主办方预计今年大会将迎来8万多名参会者，带来3.5亿欧元的经济收益。

(责编：崔译戈、刘洁妍)

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