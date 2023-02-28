新华社北京2月27日电 埃及外交部长萨迈赫·舒凯里27日访问叙利亚和土耳其，这一级别访问为大约十年来首次，被外界视为埃土、埃叙关系进一步缓和的迹象。

自埃及2013年政局震荡、时任总统穆罕默德·穆尔西被推翻后，埃及与土耳其关系开始恶化；叙利亚2011年爆发内战后，总统巴沙尔·阿萨德领导的叙政府也受到埃及等阿拉伯国家孤立。不过，埃及与这两国的关系近几年渐趋缓和，高层互动增多。

土叙交界地带本月初发生强烈地震后，埃及等周边国家借赈灾之机表达善意。

2016年5月11日，在美国纽约联合国总部，安理会本月轮值主席国埃及外交部长舒凯里对记者讲话。（新华社记者李木子摄）

表达“团结”

据埃及外交部26日声明，舒凯里此次访问叙、土两国，是为在震后向“两个兄弟国家及其人民表达团结之情”。

据叙利亚阿拉伯通讯社报道和埃及外交部发言人在社交媒体所发声明，舒凯里27日上午抵达叙首都大马士革，叙外长费萨尔·梅克达德在机场迎接。两人曾在2021年参加联合国大会期间会面。舒凯里当天与叙总统巴沙尔会面。

埃及总统阿卜杜勒-法塔赫·塞西7日就震灾向巴沙尔致电慰问，这是两国领导人第一次正式交流。埃及政府说，埃及已用船只和飞机向叙利亚运送了“成百上千吨医疗援助物资”。

叙利亚内战爆发后，以美国为首的西方国家对巴沙尔政权实施外交孤立与经济制裁，总部设在埃及首都开罗的阿拉伯国家联盟中止了叙利亚的成员资格，埃及等多个阿拉伯国家与叙外交关系降级或断交，从大马士革召回本国大使。不过，近两年来，多个阿拉伯国家与叙利亚关系渐趋缓和，大地震后纷纷伸出援手，呼吁美国解除对叙制裁呼声渐高。

过去数月，埃及、约旦、阿曼、阿拉伯联合酋长国、突尼斯等阿拉伯国家纷纷发出信号，表示准备同叙利亚恢复大使级外交关系。约旦外交大臣艾曼·萨法迪本月15日对大马士革开展叙内战爆发以来首次访问，会晤巴沙尔。

包括埃及众议长哈纳菲·阿里·贾巴利在内的阿拉伯国家议会领导人代表团26日访问大马士革，与巴沙尔会面。埃及媒体说，这是十余年来“访问大马士革的最高层埃及官员”。埃及官方当前呼吁“政治解决”叙利亚内部冲突。

关系渐暖

在土耳其，埃及外长舒凯里将与土耳其外长梅夫吕特·恰武什奥卢会晤，访问南部阿达纳省，还将前往地中海港口梅尔辛，迎接埃及援助土耳其的赈灾物资运输船。

塞西2014年就任埃及总统以来，舒凯里一直担任外长，见证了埃土关系从恶化到缓和的历程。

出身穆斯林兄弟会的穆尔西任埃及总统时，与时任土耳其总理埃尔多安关系友好。塞西领导的埃及军方2013年夏推翻穆尔西政府，受到埃尔多安多次公开批评，关系紧张态势延续到双方2014年各自就任总统之后。

2013年底，埃及驱逐土耳其大使，并召回本国驻土大使，土耳其也回以同等措施。目前双方外交关系仍维持代办级。

不过，从2021年开始，双方开始采取措施推动关系正常化。去年11月卡塔尔足球世界杯开幕式期间，塞西与埃尔多安首次见面并握手寒暄。一个土耳其商务代表团本月早些时候访问埃及，承诺对埃及新注入5亿美元投资。2月7日、即土耳其遭遇大地震后第二天，塞西即致电埃尔多安，表达对地震遇难者的哀悼。（沈敏）

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