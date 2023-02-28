新华社北京2月27日电 巴勒斯坦和以色列政府官员26日在约旦南部城市亚喀巴举行会谈，同意遏制暴力活动，在一段时间内停止单边行动，重申对先前达成协议的承诺。

巴以局势近来紧张加剧。会谈当天，约旦河西岸再次发生流血事件。对这次会谈，巴以内部均有反对声音，落实最新承诺可能面临不小阻力。

小有进展

会谈以多边形式举行，除了巴以双方，美国、约旦和埃及官员也与会。根据会后发表的联合声明，巴以双方同意阻止暴力活动升级，“重申遵守（推动）局势降级承诺的必要性”。

约旦、埃及和美国方面说，巴以就上述事宜达成谅解是“重建和深化双方关系的重大进展”。与会者定于3月在埃及红海海滨城市沙姆沙伊赫再次会晤。

巴以在联合声明中同意“立即采取行动，在3至6个月内停止单边行动”。这一承诺包括以色列在4个月内不讨论任何新的定居点建设，6个月内不给任何“非法”定居点授权。

犹太人定居点问题是巴以和谈主要障碍之一。以色列在1967年第三次中东战争中占领东耶路撒冷和约旦河西岸部分地区，此后开始在这些地区兴建犹太人定居点。国际社会普遍认为，不论是否获得以色列政府授权，这些定居点均违反国际法。

暴力不止

巴以政府代表在约旦会谈同一天，一名巴勒斯坦枪手在约旦河西岸城市纳布卢斯以南胡瓦拉镇向一辆以色列牌照车辆开枪，导致车内两人死亡。死者系犹太人定居点居民。

事件引发以方报复，多名居住在约旦河西岸定居点的以色列人前往胡瓦拉镇附近，点燃巴勒斯坦人的住宅和车辆。以军方说，已疏散受火灾影响的数十名巴勒斯坦人。巴勒斯坦卫生部证实，一名巴勒斯坦人在冲突中死亡。

关注约旦河西岸犹太人定居点活动的非政府组织“西岸犹太人口统计”日前发布报告说，截至今年1月1日，约旦河西岸犹太人定居点人口已经突破50万，一年间增幅超过2.5%，5年间增幅接近16%。定居点不断扩张激化巴以民众矛盾。

新一届以色列政府去年12月上台以来，高调推进定居点建设，同时在约旦河西岸巴勒斯坦被占领土上强化突击搜捕，引发巴勒斯坦人连续报复袭击。以军方22日在纳布卢斯开展突击搜捕，导致11名巴勒斯坦人死亡。

路透社25日援引巴勒斯坦卫生部和以色列外交部发布的数据报道，今年以来，巴以冲突已造成至少62名巴勒斯坦人丧生，10名以色列人和1名乌克兰人死亡。

阻力重重

对是否应该与以方会谈，巴勒斯坦内部并非铁板一块。控制加沙地带的巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）认为会谈“没有价值”。哈马斯发言人萨米·阿布·祖赫里说，会谈“不会改变任何事”。

巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（杰哈德）同样反对与以方会谈。这一组织说，26日针对两名以色列人的袭击行动“向亚喀巴会谈发出强有力的信息，即我们（巴勒斯坦人）的抵抗是现在进行时”。

以色列政界部分势力同样不待见这次会谈。26日袭击发生后，以色列国家使命部部长奥丽特·施特勒克要求“以色列代表团立即返回”。以财政部长比撒列·斯莫特里赫明确表示，他不会遵守有关定居点的任何协议。

斯莫特里赫在社交媒体推特写道：“我不知道他们在约旦谈了些什么，但有一点我很清楚，那就是定居点的建设和发展不会冻结，一天都不会。”

就以方在联合声明中同意暂停定居点建设的决定，路透社认为，这可能为以政府“惹麻烦”。本届以色列政府由6个右翼或极右翼政党组成，被舆论称为“有史以来最右翼的政府”。

以色列政府12日批准把约旦河西岸9个“非法”犹太人定居点“合法化”，并宣布在原有定居点大规模新建住宅。总理本雅明·内塔尼亚胡26日表示，先前批准的定居点计划“不会有任何冻结”。（刘秀玲）

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