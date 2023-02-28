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以雕塑创作促进中希文明交流互鉴

吴为山
2023年02月28日06:13 | 来源：人民网－人民日报
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　　图为吴为山《神遇——孔子与苏格拉底的对话》青铜组雕。
　　吴为山供图

　　阿果拉广场坐落于希腊雅典卫城山脚下，是古希腊重要的思想交流场所，苏格拉底著名的广场辩论就发生在这里。由我创作的青铜组雕作品《神遇——孔子与苏格拉底的对话》矗立于此。在爱琴海的阳光下，两尊雕像分立东西：苏格拉底挺拔健硕，孔子温文尔雅，二人“侃侃而谈”。

　　该作品以“对话”为主题，用“写意雕塑”的手法展现孔子和苏格拉底的睿智与风采，具有宏阔的时空观。展现两位代表不同文化的圣哲跨越千年进行思想的交流、灵魂的对话，不仅反映了中希两国文明互鉴、共同发展的理念，还体现出人类命运的休戚与共。

　　对我而言，雕塑创作如同一颗颗文化交流的种子，在世界各地生根发芽、枝繁叶茂。过去40年间，我创作了600余件雕塑作品，其中50余件以杰出中华历史人物为主题的雕塑作品，落成于世界近30个国家和地区。未来，我将继续通过雕塑艺术促进中外文化交流互鉴，积极推动中国文化走向世界舞台中央，用体现中国精神、展现中国气派、兼具时代风格、具有国际视野的优秀雕塑作品讲好中国故事，向世界展现悠久灿烂的中华文明，展示真实、立体、全面的中国。

　　（作者为著名雕塑家、中国美术馆馆长）


　　《 人民日报 》（ 2023年02月28日 18 版）
(责编：杨光宇、牛镛)

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