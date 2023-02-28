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光影下的美丽非洲

吕  强
2023年02月28日06:13 | 来源：人民网－人民日报
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　　2月18日，习近平主席致电第三十六届非洲联盟峰会，向非洲国家和人民表示热烈祝贺。习近平主席强调，中非合作不断向全方位、多层次、高质量发展，走在国际对非合作前列。

　　在非洲驻外工作3年间，我曾走访20多个国家，用相机、无人机、手机等设备，记录多彩多样的非洲大陆。一幅幅影像的背后，是鲜活饱满的时代气象，是令人尤其难忘的中非友好合作动人图景。

　　雄奇自然与多彩文化共生

　　开普角海洋冷暖流交汇的清晰界线、“大西洋最美公路”一半峭壁一半大海的别致景色、毛里求斯火山灰遗留形成“七色土”的绵延斑斓……非洲大地的自然风光，广阔悠远，极富美感。

　　如果你在9月到11月间来南非行政首都比勒陀利亚，一定不能错过蓝花楹盛开的林荫大道（见图，吕强摄）：城内7万多株蓝花楹绽放，远远望去，连绵的花海如同蓝紫色云雾，萦绕整座城市。蓝花楹寓意智慧和知识，盛开的季节正值南非考试季，如果花瓣落到学生身上，将被视作考试顺利的好兆头。它的花期又恰逢当地早春时节，因而也象征着重生、活力和创造力。

　　在毛里塔尼亚，我曾拍下呈现静谧蓝色的撒哈拉沙漠。这是在太阳落山之后半个小时内拍摄的，在摄影术语中被称为“蓝调时段”。天空中的蓝光映射到大地之上，让起伏的沙丘线条变得更加深沉绵长。

　　非洲大地不仅有雄奇壮美的自然景观，也有灿烂悠久的历史文化。在“四大文明古国”之一的埃及，丰富的历史遗迹令人叹为观止：被阳光照得金黄的吉萨金字塔、荷鲁斯神庙塔门上的整面神话浮雕……这些光影定格在我的镜头中，成为珍贵回忆。

　　在埃塞俄比亚，被称为“非洲奇迹”的拉利贝拉岩石教堂始建于12世纪末至13世纪初，是由11座教堂构成的建筑群，位于海拔2600米的岩石高原，于1978年被列入世界遗产名录。拉利贝拉岩石教堂的建造用时超过20年，工程异常艰难繁琐，需要在一整块岩石内预留墙体、屋顶、廊柱、门窗，再细致凿去其余部分。内部的石柱形走廊、镂空透雕的门窗以及塑像、浮雕等工艺都非常精美。如此杰出的石刻艺术吸引着来自世界各地的游客。

　　“非洲的孩子都爱笑”

　　在非洲采访，普通人总会成为照片主角。我在各地拍摄了许多孩子的照片，如果要出本影集，会定名为“非洲的孩子都爱笑”：在非洲最西端塞内加尔农村，孩子们对着镜头好奇张望；在红海沿岸的厄立特里亚街头，孩子们穿着校服放学归来；在东非乌干达，孩子们正排队等待午餐……他们天性乐观开朗，只要有人架起相机，不等你招呼，就会朝着镜头手舞足蹈、开怀大笑。

　　2018年，我在肯尼亚内罗毕采访时，参加了一场由中国志愿者为孩子们组织的嘉年华活动。达人秀、画展、足球赛，他们的笑声在空中肆意飞扬。在一场足球赛开始前，我拍下5个小女孩在沙地上欢快热身、预备上场的情景，远处是一群孩子坐在围墙上三三两两地聊天，仿佛在预测一会儿的赛事输赢。

　　非洲孩子热爱足球，足球赛是校园里最常见的赛事活动之一。校方积极响应，置办球服、寻找教练、定期训练备赛。赛场设施或许简陋，但孩子们认真备赛、上场拼搏时，眼里都闪烁着光彩。

　　我还采访过一位“达人秀”的冠军——15岁的男孩彼得，他凭借一首说唱歌曲惊艳全场。走进他的家，那是一个由几块塑钢板拼凑而成、只用一块布当门的狭小空间。但在他的眼里，“家始终是温暖的，即使它由塑料做成”。彼得的父亲是一名司机，常年往返于内罗毕至蒙巴萨的高速公路。彼得说，父亲在陆地飞驰，他的梦想则是成为飞行员，在天空尽情翱翔。

　　定格新时代中非友好故事

　　崭新的快速列车在一望无际的莽原上奔驰，绵延的柏油公路连结城镇与乡村，明亮的生产车间拥抱工业化梦想，壮观的工业园由蓝图走进现实……近年来，共建“一带一路”为非洲注入新的活力和梦想，中国与非洲朋友一道书写共谋发展的生动篇章。

　　蒙内铁路内罗毕站，银灰色的火车站设计前卫、动感十足，4名乘务员对着镜头“比心”；内马铁路上，中国和肯尼亚两国乘务员并肩站立，向乘客绽开微笑；亚吉铁路的站台上，乘务员们整齐划一地比着大拇指……

　　翻阅这些照片时，我脑海里时常回响肯尼亚歌手谱写的动听歌曲：“朋友你定要去，去乘那火车翱翔。滚滚向前的车轮，便是我们的翅膀。我的家乡，有了腾飞的力量……”歌曲中唱到的正是2017年开通的蒙内铁路。这是肯尼亚独立以来最大的基础设施建设项目，建设时期有4万多名肯尼亚人在项目工作，当地员工占比超过90%；自开通运营以来，为肯尼亚民众提供的新就业岗位涵盖了123个工种，累计雇用当地员工3000余人。正因包括蒙内铁路在内的一系列中非合作项目，当地年轻人不仅找到了好工作，还过上了幸福生活。

　　2020年春节前，我前往刚果（金）布卡武采访中国维和官兵的故事。在前往维和营地的车上，我透过车窗捕捉到一张街头照片：熙熙攘攘的路上，行人摩肩接踵，小摊主们热火朝天地做着生意。在国际儿童村，维和官兵和孩子们一起欢度春节，与他们共写毛笔字、举着“福”字合影，鲜艳的“中国红”把儿童村装点得年味十足……一批批中国维和官兵的大爱、大义与坚守，为当地和平稳定发挥了不可或缺的重要作用。

　　坦桑尼亚桑给巴尔岛位于印度洋西部，它是世界知名的丁香产地，中国医疗队与桑给巴尔人民间的深情厚谊正如同弥漫山野的丁香花。这里地处热带，紫外线照射强，白内障发病率高，一名眼科医生一年手术量超过1000例。中国医生告诉我，虽然工作量与国内相比增加了很多，但他们并不觉得辛苦，因为“没有什么比看到患者重见光明更开心的事情了”。在当地人眼里，中国医生技术精湛，是救死扶伤的白衣天使，也是传递情谊的友好使者。

　　无数次光影定格的背后，是那时那刻的美丽非洲。这是一片充满希望的大陆，人们在古老的土地上开垦梦、迎接光。那些绚烂的风光、爱笑的面孔、动人的情谊，都将久久停留在旅人的记忆里。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月28日 18 版）
(责编：杨光宇、牛镛)

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