本报记者 李志伟

日前，美国加利福尼亚州洛杉矶县宣布进入紧急状态，以应对日趋严重的无家可归者危机。新冠疫情发生以来，美国无家可归者不断增多。美国媒体分析指出，不断上涨的住房成本，以及汽油和食品等生活必需品价格的持续上涨，正使越来越多民众流落街头。

据《华盛顿邮报》报道，由于难以满足基本生活需求，全美各地正有越来越多的人向庇护机构寻求帮助，一些庇护机构报告的等候帮助人数在短短几个月内就增加了两倍。根据美国联邦政府的统计数据，美国在2022年1月有超过58万无家可归者，其中洛杉矶和纽约是无家可归者最多的城市。

以洛杉矶县为例，自2015年以来，该县无家可归者人数增长了55%。目前，该县超过1000万人口中，有近7万是无家可归者。尽管部分无家可归者在政府或福利机构开设的庇护所居住，但仍有70%的无家可归者流落街头。

英国《卫报》网站指出，过去两年，加州无家可归者面临的人道主义问题持续恶化，街头死亡人数不断上升。加州大学洛杉矶分校的研究人员和一个无家可归者联盟共同发布的报告显示，自2020年3月至2021年7月，洛杉矶有至少1493名无家可归者死亡，平均年龄为47岁。这些死者中，非洲裔占比达25%，远超当地人口结构中非洲裔占比。

无家可归者死亡地点主要在高速公路地下通道、公园、人行道、废弃建筑、公交车站等。“我们总是听到这个人或那个人去世的消息，令人心碎。”洛杉矶36岁无家可归者安吉·坎波斯说。

洛杉矶县官员在声明中表示，美国公民沦为无家可归者有复杂的社会和经济根源，包括失业、健康、保险等因素，其中许多人有精神疾病或者滥用药物等问题。“政府希望通过实施紧急状态令更好调集资源，加大救助无家可归者的力度。”

《华盛顿邮报》文章认为，这一脆弱群体没有从政府得到多少急需的帮助，“政府既没有让他们享受到经济刺激计划的红利，也没有制定防止他们被驱逐的保护措施”。以加州为例，该州拥有全美数量最多的亿万富翁和美国最富有的社区，但却拥有占全美总量30%的无家可归者。很明显，“黄金之州”并没有出台与之财富规模相匹配的解决方案，来应对这场延宕数十年的危机。据估计，未来12年，加州政府需要每年投资81亿美元来解决无家可归者问题。此外，美国部分地区甚至把“无家可归者”在城市流浪定义为犯罪，把在公共场合定居定为重罪，并清除无家可归者居住的帐篷。

分析认为，无家可归者危机给美国政府敲响了警钟。“如果在世界其他地方看到这些数据，我们都会认为那是非常贫困、无法保障人权的国家。”加州大学洛杉矶分校不平等与民主研究所所长安纳亚·罗伊说。“有些家庭带着孩子住在汽车里，老弱病残在大街上流浪。”洛杉矶无家可归者权益倡导者西奥·亨德森说：“我们在很多方面都失败了。”

（本报华盛顿2月27日电）

《 人民日报 》（ 2023年02月28日 17 版）

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