本报记者 管克江 沈小晓

游客在埃及吉萨金字塔景区游览。

本报记者 管克江摄

在沙特德拉伊耶古城内，商贩正在售卖椰枣。

阿卜杜拉摄

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在迪拜世博会、卡塔尔世界杯等带动下，中东多国加紧推出振兴旅游举措，地区旅游业正在加速恢复。分析指出，旅游业发展有助于促进中东地区经济多元化，实现经济可持续发展。

根据联合国世界旅游组织日前发布的报告，2022年中东地区旅游业强劲反弹，恢复到新冠疫情前水平的83%。预计该地区今年旅游业将继续加快恢复。报告认为，中东地区旅游业恢复较快，除了各国政策支持，还得益于迪拜世博会、卡塔尔世界杯等活动的相继举办。

游客显著增长，复苏势头强劲

中东多国公布的最新数据显示，地区旅游业复苏步伐正在加快。阿联酋迪拜经济和旅游局公布的数据显示，2022年迪拜吸引了1436万国际游客，比2021年增长97%，接近疫情前水平。迪拜800多家酒店当前平均入住率达到73%，平均房价为536迪拉姆（1元人民币约合0.53迪拉姆），超过2019年的415迪拉姆。

埃及中央银行2月初的报告显示，埃及2022财年第一季度的旅游业收入达到创纪录的41亿美元。2022年7月—9月，抵达埃及的国际游客达340万人次，同比增加52%。

2022年卡塔尔世界杯是首次在中东地区举办的世界杯赛事，共吸引全球约150万游客到访。统计数据显示，举办世界杯为卡塔尔带来约170亿美元的收益。去年落幕的迪拜世博会，也吸引了超过192个国家和地区的2400万观众参观。

去年12月，阿拉伯旅游部长理事会会议评选卡塔尔首都多哈为“2023年阿拉伯旅游之都”。会议表示，卡塔尔为举办世界杯进行的基础设施建设将为旅游业长期发展提供支撑。

中东地区其他国家旅游市场也在迅速回暖。据官方统计，去年有超过1800万国际游客访问沙特阿拉伯。约旦旅游局公布的数据显示，2022年约有500万国际游客访问了约旦，该国旅游收入达到41.23亿约旦第纳尔（1元人民币约合0.1约旦第纳尔），已经高于2019年的水平。

世界旅游及旅行理事会总裁兼首席执行官朱莉娅·辛普森表示：“中东各国政府持续对旅游业进行重大投资，这将对经济社会发展产生巨大的积极影响。尽管疫情给地区旅游业造成了冲击，但我们现在对行业复苏前景十分乐观。”

出台振兴政策，完善基础设施

近年来，中东地区国家纷纷推出旅游振兴举措，促进经济多元化发展。

以沙特为例，该国计划在10年内投资1.5万亿美元，力争到2030年成为全球十大旅游目的地之一。

位于利雅得近郊的德拉伊耶古城是沙特王国的诞生地，2010年被列入联合国教科文组织世界遗产名录。今年1月，沙特王储兼首相穆罕默德宣布将德拉伊耶旅游项目纳入沙特公共投资基金主导的5个超大型基础设施建设项目中。德拉伊耶旅游项目预计投资200亿美元，到2030年吸引2700万游客，形成一个集博物馆、文娱、餐饮、购物于一体的综合设施。

发展旅游业是卡塔尔“2030国家愿景”的重要组成部分。该国力争到2030年吸引600万游客，旅游业相关收入占国内生产总值的12%，旅游业从业人员翻一番。

卡塔尔旅游局主席兼卡塔尔航空集团首席执行官阿克巴尔·阿尔·贝克尔表示，卡塔尔世界杯让全球领略了卡塔尔的文化和遗产，今年卡塔尔还将举办包括职业网球赛、世界摩托车锦标赛、一级方程式赛车拉力赛等体育赛事在内的一系列活动。为进一步推动旅游业发展，卡塔尔近期还宣布将世界杯“球迷卡”的有效期延长到2024年1月。

2022年，埃及成立了旅游和文物支持基金，进一步鼓励各地发展旅游，吸引旅游投资。埃及旅游和文物部与多个政府和私营部门合作，通过增加航班和酒店数量、简化旅游签证程序、提高酒店的互联网速度等，完善旅游基础设施，提升服务质量。据统计，2022年埃及全国增设了431个酒店、购物中心等。

近年来，中东国家还大力推动旅游业数字化转型。目前，有70多个国家和地区可以获得埃及旅游电子签证。去年12月，埃及考古遗址和博物馆等景点向游客发放约170万张电子门票。埃及旅游和文物部部长艾哈迈德·伊萨表示，埃及将大力推动旅游业发展，争取到2028年实现每年吸引3000万国际游客的目标。

沙特在2022年提出数字旅游战略，包括推出数字平台，将旅游服务提供商整合进应用程序；支持与旅游相关的技术应用，如虚拟现实技术。同时鼓励通过数字平台建立和吸引旅游投资，开创新的数字商业模式。

国际会计师事务所普华永道的相关报告认为，旅游业复苏有助于中东地区经济多元化，实现可持续发展。相关国家应加大数字技术应用和旅游业相关人员培训，为进一步壮大旅游业夯实基础。

提供优质服务，吸引中国游客

世界旅游组织报告指出，中国优化疫情防控措施将为全球旅游业复苏提供有力支撑。目前，中东各国为欢迎中国游客采取了多种举措。

位于阿联酋首都阿布扎比的法拉利世界主题公园不久前迎来近3年来第一个中国旅游团。60多名中国游客走过公园铺设在入口处的红毯，接受纪念品和免费入园游玩的特殊礼遇。阿布扎比法拉利世界主题公园总经理德亚娜·泰勒说：“我们非常想念中国游客，迫不及待地欢迎大家来到这里。”

2018年，迪拜成立“拥抱中国”执委会，执委会的主要工作之一是配合中国政府与阿联酋政府达成的互免签证安排，吸引中国游客并做好相关服务，包括在主要景点设置中文标识、鼓励培训中文导游、开设中文旅游热线等。迪拜旅游局负责人伊萨姆·卡齐姆不久前通过视频表达对中国游客的热切期盼：“为欢迎中国游客归来，我们一切准备就绪。更多的新景点和新体验在等待你们，是时候在这里创造新的美好回忆了。”

埃及航空公司近日宣布，从3月起将埃中之间的航班数量增加到每周13班。埃及航空公司董事长叶海亚·扎卡里亚说，埃中两国都是拥有悠久历史的文明古国，埃方期待中国游客的到来。

“我们欢迎中国游客来这里品赏美食。”埃及首都开罗扎马雷克地区一家传统美食餐厅负责人卡里姆表示，中国游客的回归将大大促进埃及旅游业的发展，推动全球旅游业的繁荣。

埃及外交部长舒凯里说：“期待越来越多的中国游客来埃及旅游，参观文明古迹。我们将为中国游客提供良好的服务。”

（本报迪拜、开罗电）

《 人民日报 》（ 2023年02月28日 17 版）

(责编：杨光宇、牛镛)