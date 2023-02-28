人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

秦刚在联合国人权理事会第五十二届会议高级别会议上发表视频致辞

2023年02月28日06:08 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　新华社北京2月27日电  27日，外交部长秦刚在北京以视频方式出席联合国人权理事会第五十二届会议高级别会议，并发表致辞。

　　秦刚表示，当前，国际人权事业发展面临严峻挑战。中国主张：

　　一是坚持走符合各国实际国情的人权发展道路；二是坚持全面促进和保护各类人权；三是坚持国际公平正义；四是坚持对话合作。

　　秦刚强调，中国人权事业取得历史性成就，关键在于我们走出了一条顺应时代潮流、适合本国国情的人权发展道路。中国将沿着这条道路坚定不移地走下去。

　　秦刚表示，一些别有用心的势力不断炒作中国的新疆、西藏事务，企图借此攻击抹黑中国，打压遏制中国发展，我们对此坚决反对。香港国安法实施以来，香港正处于从由乱到治走向由治及兴的新阶段。我们将坚定不移、全面准确贯彻“一国两制”方针，坚决维护国家主权、安全和发展利益，保持香港繁荣稳定。

　　秦刚强调，向海洋排放福岛核事故污染水关乎全球生态环境安全和各国人民健康权。各国应敦促日方以公开、透明、科学、安全的方式处置核污染水。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月28日 03 版）
(责编：杨光宇、牛镛)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部