新华社北京2月27日电 27日，外交部长秦刚在北京以视频方式出席联合国人权理事会第五十二届会议高级别会议，并发表致辞。

秦刚表示，当前，国际人权事业发展面临严峻挑战。中国主张：

一是坚持走符合各国实际国情的人权发展道路；二是坚持全面促进和保护各类人权；三是坚持国际公平正义；四是坚持对话合作。

秦刚强调，中国人权事业取得历史性成就，关键在于我们走出了一条顺应时代潮流、适合本国国情的人权发展道路。中国将沿着这条道路坚定不移地走下去。

秦刚表示，一些别有用心的势力不断炒作中国的新疆、西藏事务，企图借此攻击抹黑中国，打压遏制中国发展，我们对此坚决反对。香港国安法实施以来，香港正处于从由乱到治走向由治及兴的新阶段。我们将坚定不移、全面准确贯彻“一国两制”方针，坚决维护国家主权、安全和发展利益，保持香港繁荣稳定。

秦刚强调，向海洋排放福岛核事故污染水关乎全球生态环境安全和各国人民健康权。各国应敦促日方以公开、透明、科学、安全的方式处置核污染水。

《 人民日报 》（ 2023年02月28日 03 版）

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