本报记者 管克江 任皓宇

“天鲲号”（右船）在阿布扎比港附近海域作业。

本报记者 任皓宇摄

工作人员在驾驶舱查看“天鲲号”运行状况。

本报记者 管克江摄

目前，亚洲最大重型自航绞吸船“天鲲号”正在阿联酋阿布扎比港开展作业，支持中国港湾工程有限责任公司参与的胡达里亚特岛疏浚吹填工程建设。这是该船首次进入国际高端疏浚市场。近日，本报记者登上“天鲲号”，与船员同吃同住，感受这里紧张忙碌的工作。

零时，驾驶舱

“天鲲号”是中国首艘从设计到建造完全拥有自主知识产权的重型自航绞吸船，2019年3月正式投产。来阿布扎比港之前，“天鲲号”已经在江苏连云港港赣榆港区航道工程等项目建设中大显身手。

午夜时分，胡达里亚特岛，月光洒在平静的近海海面上。“天鲲号”灯火通明。驾驶舱内，二副杨金龙正和大副薛鸿盛交接班。薛鸿盛用内部电话机一一通知各岗位，开始操作驾驶台上闪烁不停的按钮：下桥、合泵、微调……

驾驶台电脑屏幕上，显示着“天鲲号”行进路径、绞刀工作动态、闭路电视场景等信息。“这是我们自主研发的智能集成控制系统，相当于‘天鲲号’的大脑中枢。特别是其中的自动挖泥控制，只要我们设定好相关参数，‘天鲲号’就可以自动执行挖泥操作。”据薛鸿盛介绍，目前所处区块地质环境复杂，土质以砂岩为主，需要驾驶员根据现场情况切换自动与手动状态，采取最优挖掘方式。

从驾驶舱看船尾，两根高达55米、重180吨的钢桩兀然矗立。其中一根钢桩悬停，另一根钢桩插入海底，以此为轴心，船身两侧的锚牵引船身左右摆动，船首水下的绞刀就像蚕吃桑叶一样，把160米扇形范围内的岩石“嚼碎”。钢桩通过液压系统能把船身往前推移9米，需要进一步前进时，另一根钢桩则插入海底工作。两根钢桩如同巨人的双腿，推动“天鲲号”前行。

胡达里亚特岛疏浚吹填工程预计今年上半年完工，建成后将形成岛屿山体景观，助力当地房地产业、旅游业发展。

10时，甲板

随着转动轴缓缓停下，一头长满铁齿的“巨兽”浮出水面——这就是“天鲲号”的绞刀。砂石把绞刀齿磨得锃亮。

浚工长高建伟介绍，挖岩工作对绞刀齿磨损极大，目前每工作10个小时就需要换一次绞刀齿。他说：“疏浚工作最重要的就是分秒必争，最大限度发挥设备性能。所以工人们都练就了一身本领，换齿工作效率很高。”

每个绞刀齿重达75斤。只见两名工作人员相互配合，利用工具拆松齿销螺丝，像摘牙套一样换下绞刀齿。不到半小时，15个绞刀齿替换完毕。

“天鲲号”上配备通用、黏土、挖岩及重型挖岩4种不同类型的绞刀，可以开挖单轴抗压强度50兆帕以内的岩石。据介绍，“天鲲号”的绞刀功率最高可达6600千瓦，每小时可挖泥6000立方米。

在更换绞刀齿的宝贵停机时间里，桥架上的水手和轮机员也忙着进行检查维护。绞刀及水下泥泵等设备都由桥架搭载，作业状态下，桥架落入水中，根据指令升降，控制疏浚深度。爬上11米高的桥架，可见不少碎石散落其上，在桥架最高处有一扇舱门，顺着爬梯向下就可以进入桥架内部。

在确认完绞刀齿更换时间后，轮机员进入桥架进行滤芯更换作业。顺着爬梯下来，穿过机器间隙，记者跟随轮机员来到桥架最深处。不到2分钟，轮机员就完成滤芯更换。桥架内人员撤出后，桥架上等待的水手关闭密封舱门，爬下桥架，桥架区域检查维护作业就此完成。

14时，泵舱

隆隆的机器声中，轮机长王志军带着值班轮机员检查泥泵运转情况。管道中不时能听到“哐啷哐啷”的响动，这是破碎的石块在输送过程中撞击管壁的声音。

泥泵是“天鲲号”的核心设备之一。“天鲲号”的泥泵电机总功率为1.7万千瓦，最大设计排距15公里，输送能力世界第一。

跟随王志军一会儿上楼，一会儿下楼，穿过不同舱室，记者很快就迷路了。王志军说，巡检是保障“天鲲号”正常运转的重要工作。每个班组接班的头一件事，就是按照规定路线检查设备。他说：“听、看、闻、触、感，这是我们每次巡检必须要做的事。即听异响，看参数、看跑冒滴漏，闻异味，触温度，感震动。”记者数了数，在巡检路线图上，巡检点位有近60个。王志军介绍，轮机员也会根据智能控制系统获得的数据，随时对相关设备进行检查。

施工作业时，时间对于“天鲲号”来说格外宝贵。在24小时全天候作业过程中，做好机电和动力设备保养及故障维修，保障设备正常运行尤为重要。

巡检完毕后，值班轮机员回到正对轮船主机的集控室。智能控制系统上，主机功率、液压系统状态等设备运行情况一目了然，助力轮机员更好守护“天鲲号”的“心脏”。

19时，会议室

每周一次的“鲲研讨”正在举行。船长王春珉一边播放幻灯片，一边总结这一个月来“天鲲号”的工作情况。“进度不及预期。我们挖砂的日均产能是15万立方米，但现在只有5万立方米左右。出现这种情况，原因是土质与业主提供的情况不符，开挖难度高于预期。接下来，我们要联合项目部与业主进行密切沟通，努力实现工程目标。”

接下来，甲板、轮机等部门介绍了当前条件下推进工作的打算。中交（天津）疏浚公司驻船代表霍宗杰介绍，“鲲研讨”是大家交流工作中的问题、共同探讨解决方案的机制性平台。大家还经常开展工艺复盘、设备使用培训、安全生产教育等活动。

霍宗杰说：“‘天鲲号’是大国重器。虽然要长时间远离家人，但我们内心都充满了使命感。这次‘天鲲号’首次来到中东市场，同荷兰、比利时等国的疏浚旗舰同台竞技，我们有信心展示好中企形象。”据介绍，已有多批业主和同行代表团上船参观，对“天鲲号”的设备和疏浚能力给予积极评价。

胡达里亚特岛疏浚吹填工程负责健康安全环境管理的经理阿米尔·马胡德在中东地区工作了10多年，参观过众多公司的绞吸船。他说：“第一次登上‘天鲲号’，其规模和规范化操作令人震撼。”

阿联酋国家海洋疏浚公司项目总监穆罕默德·萨利赫说：“与一些欧洲公司的最新挖泥船相比，‘天鲲号’有其自身特色。特别是船上配备了中方自主研发的自动挖泥系统，各项信息数据一目了然，形象直观，便于操作。船舶干净整洁，船员素质很高。”

结束采访离船之际，“天鲲号”不远处，中国自主建造的大型非自航绞吸船“天麒号”也已就位，开始了施工。“鲲麒”相遇，共同为高质量共建“一带一路”贡献力量。

（本报阿布扎比电）

《 人民日报 》（ 2023年02月28日 03 版）

(责编：杨光宇、牛镛)