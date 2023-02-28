本报记者 贾平凡

近日，西班牙环球网刊登题为《拉美的经济有多蓝？》的文章称，拉丁美洲正在敞开胸怀拥抱“蓝色经济”。报道称，“蓝色经济”是一个新的海洋经济发展框架，旨在平衡三个目标：海洋部门的经济发展、社会公平和环境可持续性。发展拉丁美洲“蓝色经济”可能对保护该地区的环境至关重要，但却面临着诸多挑战。

作为拉美“蓝色经济”发展最具代表性的样本，加勒比地区“蓝色经济”发展状况引人注目。

潜力巨大

加勒比海虽只占全球海洋面积的1%，却坐拥全世界近10%的珊瑚礁、1400种鱼类和海洋哺乳动物以及丰富的红树林等沿海植被资源，海洋生物资源极其丰富。加勒比地区拥有世界顶级海滩及水下观光资源，还占全球游轮市场的半壁江山。

加勒比国家优越的海洋资源禀赋赋予其发展“蓝色经济”的巨大潜力。经济合作与发展组织指出，“所有指标均显示，在未来几十年中，加勒比的海洋经济增速将很有可能快于地区总体经济增长。”

多年来，加勒比各国积极推动本国“蓝色经济”转型。安提瓜和巴布达、巴巴多斯等国在政府中专设“蓝色经济”部，从顶层设计层面推动“蓝色经济”发展；格林纳达出台国家战略，设立相关研究机构，欲将自身打造为“蓝色经济”国家；牙买加不仅大力发展水产养殖业，更致力于实现基于海洋解决方案的可持续发展；伯利兹将“蓝色经济”放在应对气候变化的总体框架中，推出了“国家综合沿海管理计划”等倡议；巴哈马、圣基茨和尼维斯、圣文森特和格林纳丁斯、英属维尔京群岛、蒙特塞拉特、库拉索等也纷纷制定自己的“蓝色经济”框架或政府协调机制。

南开大学历史学院拉丁美洲研究中心教授、博士生导师王萍对本报记者表示，加勒比地区的“蓝色经济”转型具有极强的开放性，域外国际组织、国家及机构，域内的地区组织以及地区国家都广泛深度地参与这一进程，呈现出多主体、多议程齐头并进、交织发展的特色。

挑战不少

气候变化是加勒比国家乃至全世界打造“蓝色经济”的最大系统性威胁。此前，世界气象组织发布报告称，对于特立尼达和多巴哥、巴哈马等高达80%的国土面积都在海平面以下的加勒比岛国来说，海平面上升对各国的“蓝色经济”构成实际威胁。

过度捕捞和海洋污染也制约加勒比“蓝色经济”发展。据联合国粮农组织统计，加勒比海水域高达20%—30%的捕捞活动是非法的，导致该地区高达55%的渔业资源面临过度捕捞风险。加勒比海的污染程度仅次于地中海，85%的污水完全未经处理即排入大海。仅在东北部加勒比海，每平方公里海域就能积聚高达20万件塑料垃圾。

王萍分析，一，作为微型发展中国家代表，加勒比各国经济规模小，国家资源有限，经济发展不平衡问题突出，从根本上限制了其发展“蓝色经济”的能力；二，绝大多数加勒比国家现有的海洋治理框架主要基于传统的特定部门负责制，很大程度上仍停留在自上而下的政策宣示层面，政府各部门未完全形成合力，难以为搭建跨部门的综合性海洋规划提供足够政策空间；三，法律漏洞亟待填补，法律执行能力亟待加强。虽然大多数国家均已制定针对“蓝色经济”的相关法律框架，但尚难全方位覆盖所有海洋活动，而且存在执法不力等情况；四，加勒比国家负债率偏高，发展“蓝色经济”高度依赖国际融资，容易被“卡脖子”，且受世界经济下行趋势的冲击尤为严重。

协调行动

西班牙环球网报道称，拉丁美洲和加勒比地区拥有两万多公里的海岸线，促进海洋可持续发展至关重要。如果能通过协调行动，对海洋和沿海环境以及依赖这些环境的社区加以保护，那么“蓝色经济”可以在该地区发挥更大作用，仅旅游业和其他依赖海洋的重要部门就可以占到该地区GDP的20%以上。

“发展‘蓝色经济’是一项系统工程，牵涉到贸易、旅游、渔业、交通、可持续发展等诸多领域，是对国家综合性治理能力的极大考验。” 王萍认为，未来，加勒比各国要发展“蓝色经济”应从以下几方面重点着手：一是政府应更加重视“蓝色经济”发展，制定“蓝色经济”现代化发展战略，并加强相关政策落地执行能力建设；二是更科学地借力国际融资渠道，丰富与联合国、域外组织及国家、域内组织及国家等多方合作方式，共同推动“蓝色经济”发展；三是加强国家治理能力建设，努力解决社会发展不平衡和环境可持续性等问题。

(责编：杨光宇、牛镛)