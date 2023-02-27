中国主题花车巡游现场。 马耳他中国文化中心供图

人民网罗马2月27日电（记者谢亚宏）近日，为期5天的马耳他戈佐地区狂欢节在马耳他第二大岛隆重举行。由拉邦斯基嘉年华公司创作、马耳他中国文化中心提供支持的中国文化主题花车一举荣获此次狂欢节花车表演和服饰设计双料冠军。

马耳他中国文化中心主任袁媛向拉邦斯基嘉年华公司及舞蹈队表示祝贺，并感谢该公司在传播中国文化、推动中马文化交流方面所做的积极努力，表示这是中心与当地狂欢节文化公司的首次合作，很高兴能在狂欢节这样的当地传统节庆活动中看到中国文化元素，期待未来能有更多合作机会，通过节庆活动为两国文化交流互鉴开拓新渠道，搭建新平台。

据拉邦斯基嘉年华公司负责人让·格里玛介绍，该公司在两年前提出了创作中国文化主题花车的创意，由戈佐著名艺术家阿多奈·卡米莱里·考奇领衔设计，经过数次修改、论证，突破传统花车的木制基架，采用金属制作基架，并首次采用彩色灯屏，渲染节日氛围。

艺术家阿多奈·卡米莱里·考奇表示，中国文化丰富多彩、博大精深，给予了他很多创作灵感和无限的创作空间，使他能有机会创造出更多富有文化内涵的作品。

拉邦斯基嘉年华公司创始人乔治·扎米特感谢马耳他中国文化中心提供的支持，表示该公司自1974年以来一直致力于创作狂欢节花车，花车创作已经成为了他们生活不可或缺的一部分。马耳他中国文化中心的支持和当地民众的喜爱是他们继续传承这一节庆文化的动力，公司将一如既往地创作更加优秀作品，为促进马耳他多元文化发展贡献力量。

中国文化主题花车以“功夫和爱情”为两大主元素。前部为一条巨大的彩色飞龙，虎须鬣尾、体态矫健，头部、爪部可左右活动，似腾云驾雾，栩栩如生；嘴部可喷出烟雾，发出龙吟，似行云布雨，威武豪迈。巨龙身负一座中国花轿，以灯笼、折扇、桃花和汉字为饰。花轿上方为一身着汉服、面饰花钿的中国仕女，以李小龙和成龙为原型的可活动人偶立于左右，形态逼真、令人惊叹。花车后部，一对中国夫妇坐于秋千之上含情相望，风吹衣袂飘飘而起，悠然自在的神态叹为观止。

为更好、更全面地向当地观众展示中国文化，花车牵引车两侧各设一块电子屏幕，循环播放由马耳他中国文化中心选送的“2023中国北方冰雪旅游海外推广季”、“西安旅游推广”、“中国超乎你的想象”等主题视频。

狂欢节是马耳他最重要的文化节庆活动，始于1530年。每年在马耳他岛和戈佐岛隆重举行。据报道，仅2月18日晚，逾25000民众参加了戈佐地区狂欢节。

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