人民网北京2月27日电 （记者陈尚文）2月24日，上海外国语大学丝路战略研究所与伊斯兰世界教育、科学及文化组织（以下简称“伊斯兰教科文组织”）在上海举行“中伊丝路学术共同体建设圆桌会议暨签约仪式”，并在线签署《上海外国语大学丝路战略研究所与伊斯兰教科文组织合作备忘录》。这是伊斯兰教科文组织与中国学术机构签署的首份正式合作协议，旨在进一步深化中国与伊斯兰国家的合作伙伴关系。

在圆桌会议上，中国前驻埃及、沙特大使吴思科表示，中华文明同伊斯兰文明是世界上有重要影响的古老文明。中国和伊斯兰世界在务实合作中已走出了一条不同文明友好相处、合作共赢之路，成为在团结互助、共同发展中践行新型国际关系的典范。

上海国际问题研究院学术咨询委员会主任杨洁勉认为，应在中国与伊斯兰世界的内外实践、相互实践和全球实践中主动并自觉地“把握今天”“开创明天”，少走弯路、多行正道，以历史担当探索理论创新，推动构建丝路学术共同体。

伊斯兰教科文组织总干事萨利姆·马利克在致辞中指出，信任与合作是实现和谐与和平的关键。相信此次合作协议的签署将成为伊中人文交流的样板，也期待通过青年人才培养和推进数字革新，开启伊中务实友好合作的大门。

上海外国语大学党委书记姜锋说，以上外为代表的中国高校践行两大使命，一是培养“会语言、通国家、精领域”的卓越国际化人才，向世界讲好中国故事、传播中国声音、贡献中国智慧；二是通过与各国科研机构的学术合作，推进全球文明对话、构建学术命运共同体。

当天，上外丝路战略研究所所长、教育部伊合组织研究中心主任马丽蓉与伊斯兰教科文组织伙伴关系与国际合作司司长艾米拉分别作为中伊双方代表签署合作备忘录。

中伊双方倡导通过文化交流与文明互鉴的外交实践，促进中国与伊斯兰世界不同国家之间可持续的文明对话，鼓励中国和伊斯兰国家相关知名机构组织之间的跨学科教研沟通和双向交流。合作内容主要涉及六个方面：设立伊斯兰教科文组织—上外丝路战略研究所丝路学讲席、合作举办中国—伊斯兰丝路遗产联合巡回展览、举办丝路学青年论坛或工作坊、举办丝路学国际论坛等文明对话旗舰活动、拓展教科文领域的数字化转型与合作以及鼓励丝路学研究成果发表或共同推进丝路学研究期刊建设。

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