人民网曼谷2月27日电 （记者孙广勇）2月26日，中泰合作“中文+电子商务”项目泰国本土师资储备培训班结业典礼成功举办。此次师资培训由泰国教育部职业教育委员会、全国电子商务职业教育教学指导委员会（中国）、“一带一路”电商谷产教融合国际合作项目发展理事会、清迈大学孔子学院等联合主办，共有近百人报名参训。

泰国教育部职业教育委员会副秘书长宋鹏、清迈大学孔子学院连晨、云南师范大学汉语国际推广师资培训基地（昆明）常务副主任沈毅以及来自泰国职教委院校的本土教师和学员出席了结业仪式。

宋鹏在致辞中表示，本次培训旨在助推中泰合作“中文+电子商务”项目教师储备及中泰电商项目优选合作方，助力中泰人文和经贸交流与合作，探索“中文+职业技能”专项人才的有效培养路径，以清迈“电商谷“中心为基础，在中国电子商务职业教育委员会的合作指导下，推进中泰电子商务课程和中文+电子商务职业教育的发展。泰国职教委非常重视本次培训，并第一时间组织教师参训。

连晨表示，本次中泰合作“中文+电子商务”项目师资培训充分发挥语言先行作用，打造以技术和语言为桥梁的“中文+职业技能”新模式，积累先进教学经验，必将促进将来中泰间“中文+”项目的长足发展。

中泰合作“中文+职业技能”项目推进委员会充分考虑了泰国本土教师实际情况，结合泰国院校的教育现状和教师们的实际需求，设计了体系化的培训内容。培训课程由项目推进委员会组织联合清迈孔院和中泰院校与行业企业共同开发，并以“清云电商”多语言学习平台为依托，搭载配套实训软件和数字化课程资源，保证了培训内容的充实有效、易学易懂和实用。

本次培训为期四天，培训内容包含中泰电子商务产业发展、电商平台运营、短视频拍摄与电商平台基础操作、网络营销等课程。培训中，学员们带着预先设定的实训任务进行，在学习中让自身电商技能得到巩固和提高，在专家团队的指导建议中发现不足和得到完善。培训完成后，参培学员不仅学到了电商知识、掌握了基础电商技能，同时还获得中泰合作“中文+电子商务”结业证书，学习成果可获中泰两国各合作方的共同认可与认证。

在教师学员代表发言环节，来自班塔恩技术学院的参训教师帕努对培训团队专业全面的课程设置和讲师们耐心细心的授课表达了感谢；来自博仁大学人文学院商务中文系主任林朱丹对本次培训的内容设置、课程讲解给予了感谢和肯定，并建议将电子商务课程扩展到大学课程体系中，让更多师生收益。

中泰合作“中文+电子商务”项目将适应泰国当地需求，与国内外各支持参与单位一起推进“中文+电子商务”项目师生人才培训和产教融合项目的国际化发展，在培养更多既懂中文又具备电子商务综合技能复合型人才的同时，为中泰教育人文和经贸的交流与发展贡献力量。

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