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欧洲多地雨雪稀少 今夏或再现极端干旱

2023年02月27日15:13 | 来源：新华网
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　　新华社北京2月27日电 阿尔卑斯山脉降雪量远不及往年平均水平，法国、意大利等国多地2月降水稀少……人们日益担心欧洲今年再度出现极端干旱天气。

　　德新社26日报道，奥地利国家气象机构气象学家克劳斯·哈斯林格说，法国、瑞士、意大利和奥地利部分地区降雪量少于以往平均水平。意大利非营利环保组织“环境联盟”说，意大利境内阿尔卑斯山脉近几个月的降雪量比往年平均降雪量少53%。

　　

这是2月14日拍摄的瑞士少女峰景色。新华社记者连漪摄

　　问题不仅是降雪少，还有降雨不足。数据显示，在意大利北部波河流域，降雨量比历史平均值减少61%。据意大利《共和国报》报道，位于波河河谷的意大利“粮仓”艾米利亚-罗马涅大区一个月没有下过雨，全国粮食产量面临减产40%的风险。

　　在位于意大利东北部的水城威尼斯，世界闻名的大运河正在干涸，许多“贡多拉”停在泥潭里，一些小型运河无法航行。

　　在法国，连续几周没有下雨，人们担心今年夏天将连续第二年遭遇干旱，用水将受限制。国家水文监测系统的数据显示，在可观测的422处地下水区域，有125处已经处于非常低的水位，120处为低水位，97处为较低水位。

2022年12月25日，一名女子在意大利罗马吃冰淇淋。受暖流影响，意大利全国气温在圣诞节期间超往年同期，中部和南部地区气温或超过50年来最高水平。新华社记者金马梦妮摄

　　近期控制西欧地区的高压系统是降雨不足的原因之一。不过，哈斯林格注意到，这种导致长期少雨的气象状况并非首次出现。他说，60年前，有一段持续数年的干旱天气。多瑙河的水位当时降到了历史最低水平。

　　哈斯林格说，有证据表明，受全球变暖影响，今后几年干旱将更加普遍。奥地利自然资源和生命科学大学一名农业气象学家警告，如果今年春季天气与2022年类似，干旱将更加严重。（包雪琳）

(责编：崔译戈、刘洁妍)

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