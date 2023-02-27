人民网 彭昱凯 张茜

“江山就是人民，人民就是江山。”当被问及对中国共产党第二十次全国代表大会报告印象最深的一句话时，南非国民议会事务主席塞德里克·弗罗里克不假思索地回答道。

作为与中国共产党交往最为密切的外国政党之一，南非非洲人国民大会（非国大）同中国共产党和中国政府在各方面保持着密切合作。弗罗里克也见证了两国两党乃至中非关系的发展以及腾飞。

弗罗里克与中国的缘分始于三十多年前。自1990年第一次访问中国以来，他亲眼见证了中国经济及社会的巨变。尤其是自2010年担任南非国民议会事务主席后的十几年来，他与中国的接触和交往更多了。“最令我难忘的毫无疑问是中国人民，他们很好客，很勤奋。尽管已经取得了巨大的成就，他们依然非常谦虚。”弗罗里克说。

在弗罗里克看来，中国飞速发展的关键在于坚持中国共产党的领导，这是中国独特的政治优势。“中国共产党一直坚持以人民为中心的发展思想，他们的所有工作都是为了人民的福祉，让人民更幸福。他们知道如果离开了人民，所做的一切工作都将毫无意义。”

弗洛里克表示，“以人民为中心”的发展思想为其他发展中国家提供了借鉴。“中国所取得的成就告诉我们，必须坚持人民至上的原则，必须站在本国人民，尤其是尚处在贫困状态的人民一边。只有这样才能够想人民之所想，从而帮他们更好地解决问题。”

近年来，中国共产党不断深化同其他政党的党际交流，非洲人国民大会便是其中之一。弗罗里克认为，两党之间的交流有力地推动了两国关系深入发展。“两党均为各自国家的执政党，都以为本国人民谋福祉为各自的工作目标，因此深化两个政党之间的合作符合两国和两国人民根本利益。相信未来随着人员交流的不断深入，两国两党间的互信和友谊将会进一步加深。”弗罗里克说。

弗罗里克对中共二十大高度关注。他认为，中共二十大传递了中国继续对外开放的庄严承诺。同时，他指出，中国的对外关系与过往西方国家基于殖民和掠夺的对外关系是有根本区别的。

弗罗里克说，“中国所有的对外活动都是建立在相互尊重和互信的基础之上，是基于互利共赢的原则，因此，任何有关中国对世界发展构成威胁的说法都是站不住脚的。”

回望中非关系发展历程，弗罗里克充满感慨地指出，中非合作为非洲人民带来实实在在的福祉。“我们可以看到非洲国家在各个方面尤其是基础设施建设有了明显改善。‘一带一路’倡议已经成为了惠及非洲乃至全世界的旗舰性经济发展项目之一。”

弗罗里克认为，以人民为中心的理念将让中国式现代化行稳致远。“实现中国式现代化，一个核心要求就是始终把人民放在最重要的位置，一切工作都围绕着人民展开。中国共产党带领中国在这方面做得很好。我相信未来他们也会继续这样做下去。”

(责编：苏缨翔、杨牧)