新华社北京2月27日电 也门冲突各方继续为实现和平努力之际，胡塞武装控制的红海港口荷台达25日接收了至少自2016年以来的第一船“一般贸易货物”。

据路透社26日报道，悬挂埃塞俄比亚国旗的集装箱货轮“SHEBELLE”号获联合国也门验证核查机制(UNVIM)放行，25日靠港。

按照联合国安全理事会决议，开往荷台达港的货船必须接受仔细检查，以防止武器运入也门。联合国也门验证核查机制2016年5月开始运转，只放行运载食品、燃料和食用油等特定货物的船只。

胡塞武装运营的红海港口公司主管穆罕默德·阿布-贝克尔·本·伊沙克说：“这一机制以前只批准特定货物，现在允许各种货物进入荷台达港。”

他没有说明“SHEBELLE”号具体运载哪些货物，同时表示，鉴于大多数货物要经由也门政府控制的南部港口亚丁进入胡塞武装控制区，位于西部的荷台达港货物流入量增加，将有助于降低也门境内商品的运输成本。

路透社记者看到，25日共有三艘集装箱货轮靠岸。

也门政府一名官员说，允许普通商船进入荷台达港，是也门冲突各方构建互信的举措，旨在支持沙特阿拉伯同胡塞武装关于恢复停火协议的谈判。

胡塞武装2014年9月夺取也门首都萨那，后来占领南部地区。2015年3月，沙特牵头成立多国联军对胡塞武装发起军事行动。在联合国等方面支持下，也门政府与胡塞武装去年4月达成停火协议，同年10月2日，协议失效。

联合国也门问题特使汉斯·格伦德贝里今年1月向安理会汇报，尽管停火协议终止，“也门整体军事局势保持稳定”。

由于持续战乱，也门成为全球人道主义危机最严重国家之一，大量民众流离失所，大约2300万人依赖人道主义援助。（胡若愚）

(责编：崔译戈、刘洁妍)